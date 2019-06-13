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新北「愛在畫中」巡迴畫展 展現身心障礙者才華

2019-06-13 19:25聯合報 記者施鴻基╱即時報導

第21屆「愛在畫中」巡迴畫展今天開幕，展出上百名身心障礙者畫作，即日起在板橋致理科技大學藝文中心展出到月底。參展人自閉症患者張恩博、賴群靖以內心世界畫出令人驚嘆的作品，在畫中他們的想像無限，無所不能，令人不禁感嘆「當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗。」

社會局長張錦麗、致理科技大學副校長謝金賢等人到場鼓勵參展者。他們說，畫展提供身心障礙孩子創作展演空間，讓他們的生命潛能被看見。

張恩博母親邵于珍說，她兒子小時候畫畫，常把水彩混在一起，看不出美感，沒想到卻能畫出色彩繽紛的台灣藍鵲。2歲時，恩博不理會父母呼喚，醫師診治確定是自閉症，醫師建議藝術治療刺激發展，初期進度緩慢，直到就讀光仁中學特教班，遇到用心的美術教師才激發潛能，展現才華。

「恩博連簽名時都用畫的」光仁中學導師葉淑娟表示，這次得獎作品「台灣藍鵲」是國三時參觀士林芝山綠園，恩博觀察入微，畫中10隻藍鵲身上有藍羽毛，頭上還有黑毛和紅紅小眼睛，並俏皮地幫藍鵲戴帽子，色彩繽紛非常有趣。

就讀南港高工綜合職能科的張恩博說，在畫室他最放鬆自在，畫畫讓他找到創作舞台，畫中生命充滿能量和色彩，他會一直畫下去，希望有天能開個人畫展。

就讀江翠國中的賴群靖畫作是優游在海中的魚，魚身有一隻藍色大眼睛，「那隻大眼睛是我的，如果我是魚，要在大海中看盡美麗的生物世界。」她已連3屆參展。指導教師鄭閔之說，群靖畫中常有濃郁的童趣和奇特想像，色彩豐富飽滿，海洋系列作品內容也很多元。

張恩博（右）作品「台灣藍鵲」和賴群靖作品「我是一隻魚」在展覽會場相當吸睛。記者施...
張恩博（右）作品「台灣藍鵲」和賴群靖作品「我是一隻魚」在展覽會場相當吸睛。記者施鴻基／攝影
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新北市第21屆「愛在畫中」特展在致理科大展出至本月底。記者施鴻基／攝影
新北市第21屆「愛在畫中」特展在致理科大展出至本月底。記者施鴻基／攝影
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