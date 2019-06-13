大稻埕青年歌仔戲團新戲「山伯英台」18演員均齡22歲

2019-06-13 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市藝文推廣處8年前成立「大稻埕青年歌仔戲團」，招考18至35歲熱愛歌仔戲的青年演員學戲、演戲，從草創時期的6名演員，到現在全團有18人共演，平均年齡22.6歲，至今培育了44名青年演員；不少歌仔戲演員從青年團出身，後續簽約至唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇團等知名劇團。

大稻埕青年歌仔戲團執行長葉玫汝對草創時期的篳路藍縷印象深刻，她表示，歌仔戲斷層已經很久了，歌仔戲明星前輩有楊麗花、許秀年，中生代演員則有張秀琴、郭春美等人挑樑當小生，再往下就有斷層，10年前尤為嚴峻，不只歌仔戲市場小，還缺劇場，願意投入業界的年輕人少之又少。

葉玫汝表示，在文化局支持下，成立了大稻埕青年歌仔戲團，草創之初，也不敢收太多人，只盼「重質不重量」，因此團員不見得都科班出身，但均唱得好或身段佳；後來推出第一齣「穆桂英」，觀眾反應不錯，隔年招考人數暴增，還吸引歌仔戲學系的學生呼朋引伴來考試。

這幾年，戲團陸續考進多名國立台灣戲曲學院歌仔戲學系學生，像大四的謝欣倚，自國中起學歌仔戲8年，表示這裡有舞台、有課程，是磨練自己的好地方；歌仔戲學系大一的鄭力榮則說，他從國中、高中開始就看著學長姐演戲，對研究、練功和推廣歌仔戲有股熱忱，「也想來一試身手。」

因限定年滿35歲要離開青年團，不少許多待過青年團的演員，陸續簽約至知名劇團。像第一屆團員鄭芷芸，現為唐美雲歌仔戲團團員，還入圍第29屆傳藝金曲獎最佳個人表演新秀獎；王冠茗創立新聲劇坊，還曾入選傳藝中心創意競演計畫；其他成員也有人到蘭陽戲劇團、明華園戲劇團，或進入一心戲劇團、薪傳歌仔戲劇團、漢陽北管劇團等擔任藝生。

他們每年固定推出兩齣新戲，本周六日（15、16日）將於大稻埕戲苑9樓劇場「再現經典」，演出傳統的「山伯英台」。葉玫汝說，該劇重唱腔，由廖瓊枝老師的傳人張孟逸擔任導演，今年還特別找王奕盛設計舞台和影像，呈現的風格會比較簡約現代一點。