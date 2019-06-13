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國中生夾娃娃「輸3萬多」 北市府允諾研議自治條例管理

2019-06-13 18:49聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

近來夾娃娃機盛行，卻也引發不少爭議，包括活體取物、地近校園、盜版品林立、情趣用品未分級等亂象叢生。為此，「桃園市自助選物販售事業管理自治條例」昨通過三讀，未來新設立夾娃娃機台，距離國中小校園不得低於50公尺。台北市議員陳建銘、李傅中武等人今也趁總質詢時，要求北市府盡快訂定自治條例。

對此，台北市長柯文哲承諾會應訂通盤辦法管理；商業處則說，將研擬自治條例的可行性。陳建銘表示，夾娃娃機的種類很多，學校附近的夾娃娃機就曾出現過情趣用品，小朋友在那邊夾，誰來管理，誰來稽查，台北市是首善之都，應起帶頭作用，跟進桃園的腳步，儘速訂定自治條例。

根據北市商業處統計，至今年1月17日，全市518處夾娃娃機營業處所，共有機台1萬4912台，與去年5月清查全市472家、1萬3437台，成長約一成。107年處分的案件總計28件，今年卻增加了三倍。

李傅中武爆料，指近來學校附近都開了不少夾娃娃機店，種類琳琅滿目，食品、動物、情趣用品、藥品、化妝點都有，甚至還有賭博性玩法，夾到可以換錢，有國中生就一口氣輸了3萬多元，這是很明顯的賭博罪。

李傅中武說，夾娃娃機距離學校太近，學童逗留花光零用錢，就容易產生校園霸凌問題，再者機台改裝涉及賭博，這不僅是社會問題，也是校園教育問題，要求儘速訂定自治條例才可以有效管理。

對此，柯文哲說，應該要有個通盤辦法，我們回去管理；商業處表示，去年已訂定管理流程，相關單位都會以相關法令要求下架，也有做掌控，北市會研議自治條例的可行性。

近來夾娃娃機盛行，卻也引發不少爭議，包括活體取物、地近校園、盜版品林立、情趣用品...
近來夾娃娃機盛行，卻也引發不少爭議，包括活體取物、地近校園、盜版品林立、情趣用品未分級等亂象叢生。圖／報系資料照
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夾娃娃機北市賭博
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