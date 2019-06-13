柯文哲結束總質詢 議長：不管選不選總統市政都要做好

2019-06-13 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市柯文哲今天完成議會總質詢，議長陳錦祥做結語時指出，不管市長選不選總統，只要當市長一天，就要把市政全力做好，全體議員也會加力監督。

陳錦祥說，21個質詢組質詢今畫下句點，共提出322項議題，議員關心的包括市長要不要參選總統、恢復重陽敬老金、擴大敬老卡使用方式、虐嬰事件檢討、公幼、公宅、悠遊卡加速推動電子支付、東區經濟振興方案、大巨蛋容留人數爭議、 淡北道路、路平、鄰里交通改善和社子島等。

陳錦祥說，這次總質詢，議員的議題多元，都是辛苦蒐集的資料，也做足功課，反映的議題，不大小事，市府官員應該記住議員提出的市政質詢。

至於府會關係，陳錦祥說，市府官員雖然對政策辯論，但要虛心接受監督質詢，府會要融合，市建才會做得更好，官員應該和議員好好溝通，不管市長選不選總統，只要當市長一天，就要把市政全力做好，全體議員也會加力監督。

柯文哲則先謝謝議長和副議長主持會議，也認為未來府會關係會愈來愈好，議員很多題目，市長室都直接列管， 很多寶貴意見，也會逐一落實。

柯文哲說「我一定會很認真做事」，但最畢竟八萬人的團隊，不是每一人都符合社會的期望，但他希望自己做領頭模範，認真服務，他也認為，官員不要怕圖利人民，以為是弊案，就不敢做事，有信用的市府團隊，應該要增加人民福祉，不是被法規限制住。