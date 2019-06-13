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市政總質詢結束 北市議員最關心柯文哲是否選總統

2019-06-13 18:31中央社 台北13日電

北市議會為期9天的市政總質詢在今天畫下句點，議長陳錦祥說，議員最關心的題目是台北市長柯文哲是否參選總統，以及重陽敬老金、托嬰中心虐童事件等問題。

為期9天的市政總質詢在下午落幕，陳錦祥在結語時表示，在此會期，各議員提出322項次質詢議題，最關心的就是柯文哲是否參選2020總統，其次是重陽敬老金是否恢復、敬老卡使用範圍擴大、托嬰中心虐童事件檢討、公幼供給量不足及錄取率低等問題。

而悠遊卡公司市佔率下滑、公宅政策調整檢討、政府應加速處理危老建築、東區與天母商圈振興、討論大巨蛋容留人數的內部會議、捷運民生汐止線、淡北道路交通衝擊評估、鄰里交通改善計畫檢討、路平品質、社子島拆遷安置等，也是議員關注議題。

陳錦祥說，府會關係往往在處理好後又恢復緊繃狀態，並提醒柯文哲，無論是否參選總統，只要擔任市長一天，就應全力衝刺做好市政。

柯文哲結語時表示，在議長與副議長協助下，府會關係已愈來愈好，而議員在本次會期質詢的題目，都直接在市長室列管，寶貴意見一定會逐一落實。

柯文哲說，台北市政府在他任內，社會信用度已大幅提高，市府官員可以更勇敢服務人民、增加人民福祉，「我相信，我絕對很認真做事」。

柯文哲北市重陽敬老金
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