社區歌唱班沒版權停課 盧秀燕：努力讓老人安心唱歌

2019-06-13 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市各里及社區活動中心附設伴唱機，但伴唱帶有版權使用上疑慮，市議員林德宇、施志昌、陳世凱、何敏誠今質詢時要求市府應主動協助，和業者協商妥善方案並編列預算「讓市民能安心歌唱」。

市長盧秀燕允諾協助，責成民政局及各區公所編列預算。局長吳世瑋表示，最近會與業者會商。

林德宇說，近來鄉親一再反映，社區活動中心及里活動中心的卡拉OK及伴唱機著作權，現在使用上有些疑慮，擔心版權問題受罰，施志昌議員現場也播放洪一峰的思暮的人，請愛唱歌的社會局長李允傑與民政局長吳世瑋獻唱，並詢問法制局長是否有違法？法制局長李善植局長回覆，是合理使用，並無違法。

盧秀燕指出，市府一定會跟音樂著作權單位MUST、ACMA來洽談，每個縣市處理方式不同，台中是各區公所都有經費，目前規畫由各區公所來處理。

施志昌指出，台中市政府現僅補助屬區公所與社區發展協會所屬的伴唱機，分別是全額補助與補助80%，107年全台中共補助133台，每台公播權利金為1654元。但地方上有許多的歌唱班並非在活動中心或是社區發展協會所開，而是自覓場地，就無法獲得補助。

現在因公開播放權的問題嚇得這些長輩都不敢去，歌唱班也停開。因此，施志昌議員希望臺中市政府能協助這些愛唱歌的長輩補助伴唱機公播權。

林德宇說，台南市長黃偉哲就主動召開說明會，包括跟里長聯誼會及業者共同會商來說明，讓大家都心安。台中也應主動積極跟業者來協商，提出妥善的方案或是編列預算。

盧市長說，著作權與老人福利是可以兼顧的，為了讓長輩可以安心唱歌使用版權，市府一定會跟業者來洽談。民政局長吳世瑋說，原本經濟部智慧財產局提供兩家去選，但今天又說7月多會整合成一間，到時候再談，會努力殺價。