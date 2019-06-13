消防住警器安裝率不高？消防局：正研議安裝執行計畫

2019-06-13 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市消防局發放住警器，比率雖然超過7成，但安裝率卻僅有3成1，北市議員汪志冰上午在議會警政衛生委員會，質疑住警器安裝成效，提案要求消防局確保家戶安裝，才能發揮住警器的效用。消防局表示，會與民政局、社會局以及當地里長合作，協助民眾安裝住警器。

消防局長吳俊鴻表示，目前已經與民政局、衛生局、社會局合作，研議住警器安裝執行計畫，將優先訪視身心障礙、弱勢團體，如果民眾不會安裝，消防局會派人協助。

北市消防局從101年開始宣導安裝住警器，每年都會編列公務預算購置住警器，5樓以下未設火警自動警報設備的住戶，就可向各區消防隊申請，消防隊再派員到府安裝。106年起與里長合作推廣，配發住警器至區里，每戶可免費領取一個住警器，持續提高住警器安裝率。

根據統計，北市有48萬1831戶必須安裝住警器，消防局對外宣稱，截至今年4月30日，已有37萬5474戶安裝，安裝率高達77.93%。不過，汪志冰發現，消防局「已安裝」的定義，實際上有大部分是「已領取但不知是否安裝」，她希望消防局能普查發出的住警器是否有真的落實安裝。

對此，消防局表示，北市5樓以下住警器發送率有77%，目前安裝率則是31%。另外，有些住戶的長輩不希望消防人員進到住家，怕碰上詐騙集團，通常得透過里長協助才能進到住宅，這部分已經列為重點執行。

另外，市議員張斯綱說，北市有些平宅，住警器的領取率低於2成，但卻火災高風險區，住戶也以長者居多，消防局應主動裝設住警器。