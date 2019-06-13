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新北教召勞軍送暖 感謝召員為國辛勞

2019-06-13 12:19聯合報 記者江婉儀╱即時報導

為慰勉後備軍人教召接訓及操演辛勞，新北市政府副秘書長邱敬斌今日前往淡水區的後備動員幹部訓練中心，進行勞軍慰問並頒發慰勞金，他感謝教召弟兄為國家安全，暫時放下工作，全心全力投入後備教育訓練。隨後並與教召夥伴親切寒暄，詢問操課及生活適應情形，場面溫馨熱絡。

邱敬斌致詞時表示，後備軍人是國家富強的有力後盾，每當重大災難或國家軍事需要，國軍部隊與後備軍人組織總是第一時間投入救災，並協助災後重建工作，讓人民的生命及財產損失降到最低。新北市目前有超過40萬的後備軍人，期許透過每年度的教育召集訓練，凝聚民眾的全民國防共識，達成即時動員、即時作戰的目標，共同為保衛國家貢獻心力。

民政局長柯慶忠表示，今年後備軍人教育召集訓練共分四梯次，這次接受召集的後備軍人計有124人，從6月10日至6月14日，接受為期5天的召集訓練。後備指揮部對本次教育召集的編組訓練都有妥善的規畫安排，如有任何問題都可向部隊長官或市府反映。

柯慶忠說，本次課程安排「戰傷急救」、「實彈射擊操演」、「營區安全防護演練」、「愛國教育」等豐富課程，期許藉由召訓培養後備軍人「聞令應召」的守法習性，並充分了解戰區特性與任務，在戰時迅速完成後備部隊動員，以提升服勤技能與厚植支援軍事勤務力量。

為慰勉後備軍人教召接訓及操演辛勞，新北市政府副秘書長邱敬斌（右4）今日前往淡水區...
為慰勉後備軍人教召接訓及操演辛勞，新北市政府副秘書長邱敬斌（右4）今日前往淡水區的後備動員幹部訓練中心，進行勞軍慰問並頒發慰勞金，圖／新北市民政局提供
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為慰勉後備軍人教召接訓及操演辛勞，新北市政府副秘書長邱敬斌（右4）今日前往淡水區...
為慰勉後備軍人教召接訓及操演辛勞，新北市政府副秘書長邱敬斌（右4）今日前往淡水區的後備動員幹部訓練中心，進行勞軍慰問並頒發慰勞金，圖／新北市民政局提供
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