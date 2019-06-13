新北校園廣告人前十強 爭奪首獎15萬

2019-06-13 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



由新北市政府新聞局舉辦的2019「新北校園廣告人」，複選提案面試戰況激烈，前30組入圍團隊為吸引評審青睞，拿出看家本領行銷新北，前10強由評審團經投票與討論後脫穎而出，除了可以各得拍攝獎金1萬元外，也將爭奪首獎15萬元。

新聞局局長蔣志薇表示，今年活動主題為「新北100種生活」，邀請同學發揮創意，用影像說出新北生活的故事，今年前10強作品主題多元、風格新穎，以大膽的劇情設定結合生硬政策，激盪出令人驚豔的火花。

蔣志薇說，有同學以同志的愛情故事為訴求，傳達在新北營造「歸屬」的生活；有同學以「蚤回舊時光的生活」為主題，介紹新北重新橋跳蚤市場，訴說著新時代與舊時代的聯繫，以及舊物與尋寶者之間的微妙緣分；更有同學實地走訪銀髮俱樂部，體驗長者的互動與生活，希望藉由影像傳達長者們的喜悅與內心世界。

擔任複選評審之一、偉門智威創意長常一飛表示，參賽團隊的主題設定令人印象深刻，不僅切角新穎，也可以看出同學力求突破想像的企圖心，期待學生們後續能結合跨界資源，將想法轉為精準的影像呈現，深度挖掘不同的城市故事。

新聞局指出，今年的「新北校園廣告人」還吸引了2017年首獎團隊再次參與，特別的是，該團隊以「傳統技藝歌仔戲結合日常生活」及「新北市免費法律諮詢結合酒吧」等兩個迥異的影片主題分為兩組參賽，也雙雙突破重圍進入前十強，將再次爭奪新北校園廣告人首獎寶座！

該團隊表示，新北校園廣告人每年的徵件主題及影像工作坊內容不斷創新升級，讓他們想再次爭取參與影像工作坊，透過廣告大師指導累積創作經驗，繼續精進影像創作力，對他們而言是相當可貴的機會。今年的影像工作坊課程將在7月到8月陸續舉辦，並預計在9月進行網路票選，歡迎持續關注新北校園廣告人活動，支持心目中的理想作品！