公寓大廈成立管委會 台北市推免費輔導

2019-06-13 12:31 中央社 台北13日電



台北市30年以上建物共9萬餘棟，建管處今天宣布，協助公寓大廈成立管理組織計畫開跑，採完全免費輔導，只要成立管委會，除可向政府爭取相關補助外，也能避免住戶間糾紛。

台北市建築管理工程處表示，經統計，北市領有使用執照的建物共11萬4451棟，其中屋齡30年以上有9萬4893棟，佔8成多，顯示全市建築物較為老舊，且多數公寓大廈缺乏完善組織管理、維護及修繕建物，導致住戶間常引發眾多糾紛等狀況。

建管處長張明森指出，「台北市108年度輔導公寓大廈成立管理組織計畫」即日起正式起跑，採完全免費輔導，只要是民國93年1月2日前領得使用執照，而未成立管委會的7層以上公寓大廈，都可免費接受輔導。

建管處說，公寓大廈成立管委會，並完成報備程序，可用管委會名義申請銀行帳戶，避免把公寓大廈經費存放個人戶頭，減少被私自挪用風險，儲存管理費利息還可免納所得稅。

此外，完成報備的合法管委會也可向政府部門申請包括老屋更新增設電梯及增設無障礙設施等相關補助，並參加優良公寓大廈社區評選等活動，藉此活化公寓大廈社區及提升建物附加價值的生活環境。

建管處說，今年輔導公寓大廈成立管理組織活動計畫，即日起至9月30日止受理報名，有意願且符合條件公寓大廈社區，儘快報名參加，為讓市民了解相關事宜，在7月至9月共辦5場次相關權益法令說明會，相關資訊可至網路搜尋「108年免費輔導成立公寓大廈管理組織」。