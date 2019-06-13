機車事故多 北市17處路段今起加強超速執法

2019-06-13 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



暑假要到了，北市交通局指出，去年機車交通事故有36人死亡、2萬1363人受傷，占整體死傷人數75.4%；機車死傷中又以18到25歲年輕機車族最多，占35%，超速失控則是肇事主因之一；因應每年暑假到開學前後是機車事故高峰期，交通警察大隊也選定17處易超速路段，今天起到10月底將利用移動式測速相機、測速槍加強執法。

市府統計，去年交通事故釀76死、2萬8304人傷，其中18到25歲年輕機車騎士共13死、7530傷，占整體交通事故死傷人數約27%，分析年輕機車族肇事主因，未注意車前況狀反應不及的事故約3成、超速失控則約2成。

交通局長陳學台表示，每年暑假到開學前後，即7月到10月是機車事故高峰期，為減少事故發生率，交通警察大隊於各分隊行政轄區選定17處機車易超速路段加強超速執法；藉此提醒機車族別超速，若能做到不超速、不鑽縫、不搶快、不任意變換車道及轉彎打方向燈且有防衛駕駛觀念，多數車禍都是可以避免的。

交通警察大隊組長顏三隆表示，17處路段包含環河北路一、二段；基隆路三段；市民大道（林森北路到金山北路）；市民大道六、八段；市民大道林森北路口；堤外便道（忠孝橋到華江橋）；羅斯福路三、五段；塔悠路；潭美街；民權大橋；大度路三段；竹子湖路；木柵路五段；仰德大道三段221巷等。