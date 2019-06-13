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影／反對開發區段徵收 社子島居民到市府請願

2019-06-13 11:38聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

社子島自救會」成員今天上午帶著以紅布蒙眼的土地公到台北市政府門口請願，希望市長柯文哲不要再被幕僚蒙蔽了。居民在現場表達凍結社子島開發執行預算、反對段徵收、重擬主計畫及落實居民參與機制等多項訴求。

「社子島自救會」成員今天上午到台北市政府門口請願，反對開發案區段徵收。記者徐兆玄...
「社子島自救會」成員今天上午到台北市政府門口請願，反對開發案區段徵收。記者徐兆玄／攝影
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「社子島自救會」成員今天上午到台北市政府門口請願。記者徐兆玄／攝影
「社子島自救會」成員今天上午到台北市政府門口請願。記者徐兆玄／攝影
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居民在現場表達凍結社子島開發執行預算、反對段徵收、重擬主計畫及落實居民參與機制等...
居民在現場表達凍結社子島開發執行預算、反對段徵收、重擬主計畫及落實居民參與機制等多項訴求。。記者徐兆玄／攝影
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社子島自救會柯文哲
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