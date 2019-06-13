社子島居民反區段徵收 北市：月底前提安置方案

2019-06-13 11:52 中央社 台北13日電



社子島自救會今天到台北市政府門口抗議，要求退回主計畫，反對區段徵收，解除禁建、就地改建；地政局表示，月底前提出安置方案，民眾也可選擇不開發。

社子島自救會發言人李華萍與數十個當地居民，上午到市府門口抗議，訴求「自己的家園自己救」，現場並進行元宵節社子島傳統夜弄土地公、提燈籠活動，要求台北市長柯文哲接收請願書。

李華萍表示，早年社子島上居民安居樂業，有自己的戲院、渡船頭，卻因52年的颱風，政府為了拯救台北市，犧牲了社子島，至今禁建將近半世紀，儘管柯市府要開發，卻未與當地居民充分溝通。

李華萍說，104年6月，市府請社子島2位里長進行問卷調查，選擇原地改建的居民佔44.32%；105年2月市府舉辦i-Voting，總投票率也只有35%，市府卻仍強硬朝「生態社子島」開發模式辦理。

她指出，108年4月，在舉辦社子島拆遷安置聽證會前，市府蒐集4126份社子島居民意見，高達52%反對區段徵收與開發，但市府卻視而不見，反而與少數人召開會議，嚴重漠視民意。

居民楊姓阿嬤說，她在社子島土生土長，「為什麼住得好好的，政府要來給我一個毀滅性的大計畫？」指現在的土地是自己的、房子也是自己蓋的，市府卻要採用區段徵收，將部分土地納入口袋。

楊姓阿嬤說，區段徵收後，還要向政府買房子，而且有限制條件，買不起的話還得向銀行貸款，萬一繳不起，終將無家可歸、流落街頭；目前四代同堂的葉姓阿嬤說，不解為何要讓子孫背債才能住在社子島。

地政局長張治祥說，能夠理解民眾對徵收2字會有財產被剝奪的感受，不過，柯文哲已再三強調，絕對不會讓居民流離失所，月底前將提出安置方案，若居民仍不接受，再來考慮是否推翻整個案子，只是推翻後，就是一切從頭開始。

她表示，若有聚落不願參加開發，土地面積至少要500平方公尺且2分之1所有權人同意，就可從開發計畫中剔除，她也說，若影響到主計畫，同樣全部重新開始。

張治祥說，社子島開發案複雜之處在於土地與建物的所有權人不同，沒有政府協助，很難自行整合，面對民眾訴求，市府都會尊重。