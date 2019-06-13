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反對社子島全區區段徵收 居民今扛土地公抗議

2019-06-13 10:58聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

不滿北府的社子島開發方案，數十名社子島居民今到北市府前抗議，希望北市府退回主計畫，反對區段徵收，要求解除禁建。社子島自救會強調，市府開發方案漠視當地民意，今年4月辦理「社子島拆遷安置聽證會」前，僅有2%的民眾支持區段徵收和開發，卻有多達5成2的民眾反對，難道這樣子市府也要蠻幹嗎，呼籲市議會應該要凍結執行預算。

數十名社子島居民今前往北市府請願，只見不少長者，扛著10座土地公神像，手提紅燈籠，一路敲鑼打鼓，以重現「夜弄土地公」的方式，在市府大門口前繞行，也盼市府可以聽見居民的心聲。

社子島自救會表示，104年6月時，市府曾委託社子島當地里長問卷調查，當時有44.32％的民眾選擇原地改建；105年2月市府舉辦i-Voting，但投票率僅35%，換句話說有高達65%的民眾不滿市府提供的選項而拒投，最後投票結果也只有約3成比例贊成市府的「生態社子島」方案。

自救會說，今年4月間，市府在舉辦社子島拆遷安置聽證會前，再度蒐集民眾意見，4126份問卷中，卻有2146份、52％反對區段徵收和開發，為什麼市府就是聽不進民意。

社子島楊姓民眾表示，社子島居民長期被政府冷漠對待，如今卻說要全區區段徵收，不解公益、必要性何在，原本大家都有自己的土地，全都住得好好的，為什麼市府要有這種毀滅性的計畫，到時候還要向銀行貸款才買得起市府的專案住宅，還不是每個人都有資格買，很擔憂會流落街頭。

社子島張姓居民表示，家中總共有七人，士林區3段格局的住家，每月租金約3萬元，若全區區段徵收，工期至少就要11年，換算下來，每年得多負擔36萬元的租金，10年下來就要多花360萬元，到時候專案住宅興建完工，還要向銀行貸款近千萬來承買，試問誰負擔得起。

對此，北市地政局長張治祥表示，了解民眾對於「徵收」會感到恐懼，但這是比較公平的做法，柯市長已再三強調絕對不會讓居住在這裡的人流離失所，安置方案預計六月底前會出爐，且會事前先和民代、里長溝通好再對外說明，不足之處再做修正，市府不是鴨霸的非要執行該方案。

張治祥說，專案住宅是用成本價賣給住戶，如果實在買不起也可以提供承租；區段徵收部分，若

是有一個類似聚落的居民，超過二分之一地主反對，也可以剔除，剔除最小面積為500平方公尺，需為獨立街廓。

不過張治祥也提醒，剔除後，該區塊就不會開發，以後如果要開發，公共設施須由自己負擔。

數十名社子島居民今前往北市府請願，只見不少長者，扛著10座土地公神像，手提紅燈籠...
數十名社子島居民今前往北市府請願，只見不少長者，扛著10座土地公神像，手提紅燈籠，一路敲鑼打鼓，以重現「夜弄土地公」的方式，在市府大門口前繞行，也盼市府可以聽見居民的心聲。記者邱瓊玉／攝影
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數十名社子島居民今前往北市府請願，只見不少長者，扛著10座土地公神像，手提紅燈籠...
數十名社子島居民今前往北市府請願，只見不少長者，扛著10座土地公神像，手提紅燈籠，一路敲鑼打鼓，以重現「夜弄土地公」的方式，在市府大門口前繞行，也盼市府可以聽見居民的心聲。記者邱瓊玉／攝影
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社子島區段徵收北市
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