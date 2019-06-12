最老蒸烤箱選拔 淡水餐廳奪冠獲新設備

2019-06-12 19:49 觀天下 記者許端驛／淡水報導



台灣舉辦首次的尋找最古老蒸烤箱的選拔活動，由淡水觀景餐廳「領事館咖啡」奪冠，獲得價值40萬元的全新RATIONAL蒸烤箱。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 餐飲設備代理商大昌華嘉公司在全台灣舉辦首次的尋找最古老蒸烤箱的選拔活動，受到業界熱烈迴響，在眾多競爭者中，由淡水的知名觀景餐廳「領事館咖啡」奪冠，以17年的歷史拔得頭籌，並且獲得一台價值40萬元的全新RATIONAL蒸烤箱。

大昌華嘉公司經理林郁洋表示，這一次的活動參賽相當簡單，只要是商用廚房當中的蒸烤箱都能夠報名，沒有限定任何品牌，經過評審到現場評比，確定還在服役中就可參賽，而這次比賽最老蒸烤箱的冠軍出爐，就是在淡水經營相當久的領事館餐廳。

經理林郁洋表示，舉辦「尋找地表最老蒸烤箱」活動，受到業界熱烈回響。在眾多競爭者中，由淡水的知名觀景餐廳「領事館咖啡」得冠，以17年的歷史拔得頭籌，並且日前舉辦頒獎儀式，送出一台價值40萬元的全新RATIONAL 蒸烤箱給獲獎餐廳業者。

以無國界料理聞名的領事館咖啡廳創立於1996年，獲獎領事館餐廳老闆盧冠逢說，這一部蒸烤箱用了17年，過去每年幾乎全年無休，只有要保養當天暫停，成為店裡的主要烹調設備，蒸烤箱相較於傳統烤箱使用有許多好處，強調能節省人力、穩定品質到增加出餐量，使用方便及耐用，而目前舊的蒸烤箱還是可以使用，未來餐廳業者有了新的設備後，會搭配使用提供更多餐點選擇給消費者。