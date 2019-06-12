影／舞蹈老師創「挺韓健康操」 支持者喊「我挺韓我驕傲」

2019-06-12 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前參加凱達格蘭大道及花蓮的造勢大會，新北市議員邱烽堯與韓國瑜支持者今天在服務處大跳「挺韓健康操」，希望因為這樣的健康操，讓會場更溫馨、有活力，邱烽堯表示，等黨內初選結果出來後，在大選前夕也會繼續舉辦一些活動，當然會邀請韓市長來參加，他身為中和子弟當然會相挺自己人，中和鄉親也會來相挺。

邱烽堯表示，從1號的誓師大會跟8號的花蓮造勢大會，之後在雲林、台中、屏東、高雄也會舉辦造勢大會，他發現造勢場合都因為天候關係或是路途遙遠，也認為造勢會場可以更加活潑化、年輕化，後援會剛好有一個舞蹈老師，特別規劃「挺韓健康操」，跟舞蹈班學員、鄉親朋友一起練習，希望因為這樣的健康操，讓會場更溫馨、有活力，歡迎鄉親、韓粉在之後雲林、台中場的造勢能踴躍出席。

身為中和後援會會長的邱烽堯，對於日後會不會在中和舉辦類似的造勢活動，邀請韓國瑜前來參加，邱烽堯回應，未來幾周都有造勢大會，目前尚未進行規劃，韓市長已經夠忙碌了，等黨內初選結果出來後，在大選前夕也會繼續舉辦一些活動，當然會邀請韓市長來參加，他身為中和子弟當然會相挺自己人，中和鄉親也會來相挺。