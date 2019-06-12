影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區忠孝一路一家超商旁民宅，因2樓屋頂上經常有一隻小花狗出現走來走去，熱心的遊客發現後誤以為受困，頻向警方報案「狗狗受困」、「疑似虐狗」，警方多次查訪發現是誤會，許姓飼主不堪其擾，在臉書社群貼文，要大家不要再報案了。今天下午他出面受訪表示，因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑來跑去，遊客從外面看不出來，才一直發生誤會。

許姓飼主把養了多年的狗取名「添仔」，感情非常好，他都用台語來下達命令，添仔也很有靈性，只要聽到他說「坐下」，就會趴下，聽到「起來」就馬上爬起來，平時會在家中各樓層間、陽台、屋頂跑來跑去，因2樓鐵皮屋頂緊臨大馬路，附近遊客看到以為牠受困在屋頂，一直向警方報案有狗受困。

許姓飼主表示，有人向警方報案疑似有虐狗，也有人直接在臉書貼文，都是說狗狗被困在屋頂下不來，很瘦小，因此警方來了多次，最近就有4次之多，但根本沒有受困，讓他非常的困擾，所以才貼文把真相說清楚。

金山警分局秘書室主任林至信今天表示，警方接獲多次報案，前往查訪發現是誤會，並沒有虐狗或者狗狗有受困情事。

日前有民眾在「北海岸全民聯盟公社」臉書社群貼文，指有一隻小花狗在85度C對面全家超商旁的民宅屋頂上，感覺不知如何下來，有誰可以幫幫忙，並附有多張狗在屋簷上走來走去的照片，引發不少討論，愛狗人士擔心受困，建議設法要救牠下來。