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影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山區忠孝一路一家超商旁民宅，因2樓屋頂上經常有一隻小花狗出現走來走去，熱心的遊客發現後誤以為受困，頻向警方報案「狗狗受困」、「疑似虐狗」，警方多次查訪發現是誤會，許姓飼主不堪其擾，在臉書社群貼文，要大家不要再報案了。今天下午他出面受訪表示，因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑來跑去，遊客從外面看不出來，才一直發生誤會。

許姓飼主把養了多年的狗取名「添仔」，感情非常好，他都用台語來下達命令，添仔也很有靈性，只要聽到他說「坐下」，就會趴下，聽到「起來」就馬上爬起來，平時會在家中各樓層間、陽台、屋頂跑來跑去，因2樓鐵皮屋頂緊臨大馬路，附近遊客看到以為牠受困在屋頂，一直向警方報案有狗受困。

許姓飼主表示，有人向警方報案疑似有虐狗，也有人直接在臉書貼文，都是說狗狗被困在屋頂下不來，很瘦小，因此警方來了多次，最近就有4次之多，但根本沒有受困，讓他非常的困擾，所以才貼文把真相說清楚。

金山警分局秘書室主任林至信今天表示，警方接獲多次報案，前往查訪發現是誤會，並沒有虐狗或者狗狗有受困情事。

日前有民眾在「北海岸全民聯盟公社」臉書社群貼文，指有一隻小花狗在85度C對面全家超商旁的民宅屋頂上，感覺不知如何下來，有誰可以幫幫忙，並附有多張狗在屋簷上走來走去的照片，引發不少討論，愛狗人士擔心受困，建議設法要救牠下來。

最近警方也連續4次接獲報案，讓飼住飽受困擾。許姓飼主日前索性自己在網上貼文，以狗狗的口吻說，「我是台灣犬，我喜歡往高處爬，麻煩各位愛媽、愛爸不要再報警了」。網友看到飼主貼出真相後，有人笑了，有人說「沒看到樓梯，誤會大了」。

許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑...
許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑來跑去，遊客從外面看不出來，才一直發生誤會，以為受困。記者游明煌／攝影
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許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑...
許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑來跑去，遊客從外面看不出來，才一直發生誤會，以為受困。記者游明煌／攝影
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許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑...
許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑來跑去，遊客從外面看不出來，才一直發生誤會，以為受困。記者游明煌／攝影
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許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑...
許姓飼主家因為是老屋，2樓鐵皮屋頂和陽台有樓梯相通，有一個通道，狗狗活動自如可跑來跑去，遊客從外面看不出來，才一直發生誤會，以為受困。記者游明煌／攝影
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