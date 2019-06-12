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北市「喬蛋」風波擴大 市議會要求柯文哲24日專案報告

2019-06-12 15:27聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市「喬蛋」議題延燒，民進黨籍台北市議員簡舒培下午在議會臨時提案，針對台北市長柯文信的親信李文宗任市政顧問時，邀市府官員喬大巨蛋，要求柯文哲至議會針對這場「喬蛋」會議進行專案報告。經議長陳錦祥裁示，預定下周三排進程序委員會，專案報告時間暫定在6月24日。

簡舒培上月30日在議會質詢台北市長柯文哲時，拿出台北市長柯文信的親信李文宗任市政顧問時，邀市府官員喬大巨蛋的7 段錄音檔，柯文哲卻當場昨怒市府遭竊聽，並質疑只公布7 段錄音是「斷章取義」，但簡舒培日前簡舒培把「喬蛋」會議的全程1小時22分42秒的完整會議錄音紀錄公布，爭議延燒。

簡舒培說，她的提案已經獲得35位議員共同連署， 柯文哲應該為這場祕密會議來議會報告，且都發局前局長林洲民也在臉書點出還有其他的會議，因此專案報告要釐清柯文哲有沒有授權李文忠開這場會議，涉及環評、容留人數，這已經影響大巨蛋公安，且柯的公開透明政治承諾，也需嚴格檢視，這已經不是民進黨的問題，而是全台北市民的問題。

簡舒培的提案，獲得大多數各黨派議員認同，簡舒培公布的錄音檔中，還錄到台北市政府官員們，嘲笑捍衛市府立場的前議員周柏雅，表示「周柏雅落選了」、「很多人很高興」。議員洪健益還要求柯文哲和參與會議的市府首長應該對周柏雅公開道歉。

民進黨議員李建昌說，柯文哲要開直播平台，要用科學看市政，但這是鬼扯蛋，柯過去說公開透明，但光大巨蛋案，就值得嚴格監督，因總質詢的時間非常有限，專案報告時有必要把這個議題釐清楚。李文忠原本是柯文哲辦公室主任，是誰授權他召開這次會議。

國民黨議員羅智強說，若要人不知，「除非已莫喬」，柯文哲有必要來專案報告， 一次解決大家的疑惑。

台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
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