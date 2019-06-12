工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



一對年輕夫妻小勝、小美（化名）日前臉色凝重走進東區戶政事務所申請離婚，過程中小美不斷拭淚，引起戶政事務所人員關心，細心確認兩人的離婚意願、考量，甚至當起臨時心理老師，委婉勸說兩人「人生大事，要再想清楚」，最後成功讓兩人破涕為笑，收回離婚證書，用高ＥＱ成功挽救瀕臨破碎的婚姻。

市府民政處指出，依據民法規定「兩願離婚，應以書面為之，有2人以上證人之簽名並應向戶政機關為離婚之登記」。並非將離婚協議書簽名，就算離婚完成，還須經「戶政機關登記」，離婚的效力才會完全生效，這往往使雙方當事人在赴機關登記的過程中，能有進一步冷靜思考的緩衝期。

東區戶政事務所表示，小勝、小美這對年輕夫妻臨櫃時表情凝重，用生硬的口吻表明要辦理離婚協議書，期間，小聖一度詢問承辦人員離婚完多久可以再結婚，小美則在一旁默默拭淚，當櫃檯戶政事務所人員遞離婚申請書請雙方確認資料無誤，簽名後即可生效離婚時，雙方卻僵持許久，手抓著筆遲未有動作。

櫃台人員見狀，便再次確認雙方意願，以免發生悔恨。小美說，其實兩人的兒子還年幼，只是因小勝最近工作遭裁員，加上兩人常與家中長輩爭吵，才會決議離婚，也不知道到底這個決定是對是錯。櫃台人員聽完，不斷向兩人勸說「人生大事，一定要好好想清楚」，指婚姻是一輩子的事，即使離婚，後續仍要面對小孩撫養等問題，就算兩人之後要復合，仍會在彼此心中留下疤痕與疙瘩。兩人聽完，終於冷靜思考，決定再一起努力一陣子，最後破涕為笑打消離婚念頭。