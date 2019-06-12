親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

撤換中天轉播政見會？ 郭台銘建議改換這3家電視台

毀壞一國兩制的巧門？「反送中」只是抗爭的開始

工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09聯合報 記者王駿杰╱即時報導

一對年輕夫妻小勝、小美（化名）日前臉色凝重走進東區戶政事務所申請離婚，過程中小美不斷拭淚，引起戶政事務所人員關心，細心確認兩人的離婚意願、考量，甚至當起臨時心理老師，委婉勸說兩人「人生大事，要再想清楚」，最後成功讓兩人破涕為笑，收回離婚證書，用高ＥＱ成功挽救瀕臨破碎的婚姻

市府民政處指出，依據民法規定「兩願離婚，應以書面為之，有2人以上證人之簽名並應向戶政機關為離婚之登記」。並非將離婚協議書簽名，就算離婚完成，還須經「戶政機關登記」，離婚的效力才會完全生效，這往往使雙方當事人在赴機關登記的過程中，能有進一步冷靜思考的緩衝期。

東區戶政事務所表示，小勝、小美這對年輕夫妻臨櫃時表情凝重，用生硬的口吻表明要辦理離婚協議書，期間，小聖一度詢問承辦人員離婚完多久可以再結婚，小美則在一旁默默拭淚，當櫃檯戶政事務所人員遞離婚申請書請雙方確認資料無誤，簽名後即可生效離婚時，雙方卻僵持許久，手抓著筆遲未有動作。

櫃台人員見狀，便再次確認雙方意願，以免發生悔恨。小美說，其實兩人的兒子還年幼，只是因小勝最近工作遭裁員，加上兩人常與家中長輩爭吵，才會決議離婚，也不知道到底這個決定是對是錯。櫃台人員聽完，不斷向兩人勸說「人生大事，一定要好好想清楚」，指婚姻是一輩子的事，即使離婚，後續仍要面對小孩撫養等問題，就算兩人之後要復合，仍會在彼此心中留下疤痕與疙瘩。兩人聽完，終於冷靜思考，決定再一起努力一陣子，最後破涕為笑打消離婚念頭。

小美說，她原以為公家機關做事一板一眼，戶所人員僅是照程序辦理業務，沒想到服務非常有同理心，不僅沒催促她與老公盡快完成程序，反而設身處地為他們著想。

戶政事務所人員委婉勸說，用高ＥＱ成功挽救兩人瀕臨破碎的婚姻。圖／新竹市政府提供
戶政事務所人員委婉勸說，用高ＥＱ成功挽救兩人瀕臨破碎的婚姻。圖／新竹市政府提供
分享

離婚婚姻夫妻
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

6月19日到6月28日 台北市立動物園將休園10天

2019-06-12 14:12

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

北市府擋不住 國民黨團版重陽敬老金條例下周送議會二讀闖關

2019-06-12 13:03

北市「喬蛋」風波擴大 市議會要求柯文哲24日專案報告

2019-06-12 15:27

北市不發重陽敬老金 丁守中：政策不應該搞世代對立

2019-06-12 14:04

總工會抗議市府黑手伸進人民團體 盧秀燕：我沒這麼傻

2019-06-12 11:26

小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43

違建協調會不見市府高官 北市議員拍桌怒罵

2019-06-12 00:03

藍版敬老金自治條例若過關 台北市府擬覆議

2019-06-11 23:54

赴美日德研習 技職金手展交流成果

2019-06-11 23:50

台北看守所遷建案 法部：專案小組處理

2019-06-11 23:45

國中女生遭誘姦 北市議員痛批通報失靈

2019-06-11 23:45

遭撞「斷頭」兩個月 重北、葫東路口陸橋7月拆

2019-06-11 23:38

郊區YouBike 新北考慮新增「長租型」

2019-06-11 23:24

新北YouBike迎破億人次 送好禮

2019-06-11 23:22

雙城論壇日期未確定 柯文哲：先派員談

2019-06-11 23:16

汐止內溝溪步道改善 要使用仿木材質

2019-06-11 20:00

企業防災 汐止公所、農會簽防災合作

2019-06-11 19:59

愛心滿滿 淡水企業捐地也捐復康巴士

2019-06-11 19:59

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

新北YouBike使用人次破億 第1億人可獲好禮

2019-06-11 17:58

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

新北市YouBike使用人次將破億 比台北市快了9個月

2019-06-11 17:06

廚房變教室 無菜單餐廳教學惜食創意料理

2019-06-11 15:38

幼兒園小朋友造訪創世 捐零用錢助植物人

2019-06-11 14:50

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

聲援港人 淡水獨立書店「無論如河」響應12日罷市

2019-06-11 13:44

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

環保局約談「大腸王」再開罰 違規塗鴉26處僅承認3處

2019-06-11 12:57

連蔣公逝世報紙都有！眷村文史館回味雋永老故事

2019-06-11 12:16

北市HPV疫苗僅兩成五 議員建議改到校施打

2019-06-11 12:02

克服身體缺憾 全國首位視障英國國際咖啡師人生很精彩

2019-06-11 12:00

全國大南瓜比賽在淡水 邀民眾看南瓜、吃創意料理

2019-06-11 11:40

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10
看更多

熱門文章

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

影／受助13年大恩難報 認恩人為義父送終

2019-06-11 23:18

影／高鐵南延或難延？潘孟安說重話：不來就代表執政無能

2019-06-11 16:48

埔里第三市場大火毀攤商 南投縣府：原地重建最快1.5年

2019-06-11 20:11

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43

永康工業區毒氣外洩案情大逆轉 藥廠疑擅自排放

2019-06-11 19:56

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

影／發現260公分密毛魔芋 像古代武士手拿長柄槍

2019-06-12 07:33

藍版敬老金自治條例若過關 台北市府擬覆議

2019-06-11 23:54

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

台東面臨「滅村」 學者：光地方創生不夠

2019-06-12 00:15

台中一德洋樓團隊驚傳欠工資 議員：啟動捍衛勞工機制

2019-06-11 22:13

10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹

2019-06-11 16:41

高鐵「難延」？ 潘孟安說重話

2019-06-11 23:04

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

下鄉住一晚 高雄副市長與教育局長體驗茂林部落生活

2019-06-11 20:01

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

不做生態殺手 澎湖海上平台業者簽結書

2019-06-11 20:20

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

嘉義製材所 30日開放參觀

2019-06-11 23:34

承載鐵路記憶的生活園區 苗栗火車頭園區先期規畫藍圖

2019-06-11 20:43

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

影／韓國瑜替老人打餐 喊出高雄關懷據點要增至350個

2019-06-12 12:24

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

台中廚餘桶風波再起 議員：沒理由花大錢貴又難用

2019-06-11 22:41

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

oBike單車變街頭垃圾 花蓮縣府已清除14輛

2019-06-11 17:12

路旁包袋死雞非禽流感 枋寮雞農被管制直呼衰

2019-06-11 19:35

工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09

種樹抗空汙 中市將重質不重量

2019-06-11 23:43

車站賣場在眼前卻得繞路 議員催快開北屯舊社聯外道路

2019-06-11 16:40

豪大雨來襲 彰化淹水葡萄落果

2019-06-11 15:55

【即時短評】推動廚餘分類 應獎勵社區將生廚餘變黃金

2019-06-12 12:27

嘉縣拚觀光 翁章梁宣布發放百萬購物金還有大咖影星

2019-06-11 16:46

粵港澳台青企訪韓國瑜 建「11+T」青年合作平台

2019-06-11 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top