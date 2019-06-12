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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

不先補助汰換二行程機車 議員批經費補助不分緩急

2019-06-12 13:25聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府過去4年祭出高額補助汰換空汙嚴重的二行程機車，截至今年2月，大約還有9萬餘輛未完成汰換。市議員林祈烽質疑市府不把預算趕緊拿來汰換剩餘的二行程機車，卻好大喜功挪用部分經費去汰換21年以上的老舊四行程機車，他要求市府要正視二行程機車汙染問題。

市長盧秀燕表示，議員的建議很好，環保局明年度預算調整方向，將補助汰換重點移回二行程機車。

林祈烽說，台中市有280多萬輛機車，其中汙染嚴重的二行程機車，前4年由30多萬輛汰換到9萬多輛。

市民環保意識抬頭，購買電動機車的數量，從104年的300多輛，增加到107年突破1萬1000輛，成長驚人。

今年是市府補助二行程機車汰換的最後一年，環保局統計，目前台中市近9萬輛的二行程機車，1至5月新購的電動機車則只有4400多輛，林祈烽詢問市長盧秀燕有沒有信心可以在一年內汰換3萬、甚至4萬輛以上的二行程機車？

盧市長表示，這是一個好的政策，她一定會繼續推動，也會擴大和延續。

林祈烽表示，市長有信心，但市府今年在補助一般市民換購電動機車的補助上，卻只有26000元，輸給桃園市的33000元和新北市的27000元，在六都中排名第3名。顯見重賞之下，一定能加速民眾的汰換意願。

他說市府今年減少補助，卻又「挪用」預算新推21年的四行程老舊機車汰換補助活動，在二行程未汰換完之前，就急著推四行程？

環保局長吳志超指出，剩下8萬多輛的二行程機車要汰換比較不容易，四行程老舊機車也不少，鼓勵汰換掉也有助改善空汙問題。

109年預算環保局會再作調整，降低四行程機車的補助比例，把預算重點移回汰換二行程機車。市長盧秀燕説，補助當然是愈多愈好，但市府財政有困難，明年會考慮增加補助。

台中市議員林祈烽要求市府儘速增加二行程機車補助。圖/林祈烽提供
台中市議員林祈烽要求市府儘速增加二行程機車補助。圖/林祈烽提供
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盧秀燕電動機車台中市
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