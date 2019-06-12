北市府擋不住 敬老金自治條例下周送議會二讀闖關

2019-06-12 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議會法規委員會今審議通過國民黨團所提重陽敬老金致送自治條例草案，下周三送大會二讀。但針對第三條是否排富，以及第九條的敬老金財源部分，雖然照原條文通過，也就是不增列排富條款，並由社會局編列預算支應，但有3位議員保留大會發言權，二讀時再討論。

北市議會法規委員會上周審查國民黨團所提重陽敬老金致送自治條例草案，針對第4條發給基準，維持年滿65歲以上的發放級距不變，但取消金額，發多少錢由市府訂定。至於是否排富、財源從哪來，因市府、議會未達共識暫卡關，今天續審。

上午審查時，市府仍堅持普發敬老金，非市長柯文哲的想法，且財政局、主計處、社會局均表示無法再多增加預算，另對於上周討論可用公益彩券盈餘支應，也以目前依中央所訂出「八二比」，公編占80%、彩餘占20%，已無力支應重陽敬老金8、9億元支出。

此外，上周逐條討論時，原條文第九條規定，自治條例所需經費由社會局編列預算支應，市府認為沒有明訂財源為何，但上午討論時，議員梁文傑認為，可以比照育兒津貼第12條的寫法，以社會局年度預算支應，比較簡單，中央也沒有意見。

至於第三條規定發放對象資格，上周原本新增前項發給對象，市政府得訂定辦法限制一定資產以上長者之領取資格，也就是排富。上午方討論中，議員也認為未來可比照育兒津貼的排富，以所得稅前20%為富人，則約有八成長者領得到。但國民黨議員秦慧珠、汪志冰等人都不贊成排富，應該要普發，才是此自治條例的原意。