總工會抗議市府黑手伸進人民團體 盧秀燕：我沒這麼傻

2019-06-12 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市總工會今天到市議會向民進黨團陳情，指市府勞工局長吳威志介入總工會選舉，強行召開審查會議，讓不符資格人士參選，希望組專案小組協助追查，同時指責勞工局長嚴重違反「工會自主」原則，刪除勞工教育講師，卻由局長自己講課領講師費，議員要求市長道歉、局長下台。

台中市長盧秀燕表示，局長可以擔任講師上課，也不贊成市府局處長領講師費，但工會選舉互有檢舉，目前各說各話，她還要了解。另這次總工會選舉互有檢舉，激烈到警察進入，這次雙方互相檢舉，各說各話，勞工局是「公親變事主。」大家都希望市府幫，但勞工局必須中立，所以目前兩邊都不滿意，她連說抱歉，但「我沒有這麼傻，介入工會選舉！」

市議員曾朝榮、蔡耀頡、江肇國、周永鴻陸續發言表示，勞工局介入總工會選舉，基於工會自主原則，以及大法官釋字第七三三號解釋，人民團體主管機關不得限制其內部組織與事務之自主決定，勞工局長不應該代為認定選人資格，不應介入社團選舉。議員再三要求市長道歉。

台中市總工會指出，這屆理事參選人賴天權（國民黨代表）108年4月02日登記參選截止日及4月3日審查前，仍任職台中市家畜肉品市場監察人，具有商業團體相關職務，直到108年4月12日肉品市場召開臨時股東大會提案討論後正式解除職務。但依據總工會組織章程第14條及工會法第19條規定，並不符合登記參選資格，但市府勞工局4月下旬開專案會議，勞工局長宣布他決議同意參選人賴天權取得候選資格，此舉嚴重干預該會獨立自主運作及工會法保障之勞工權利。

總工會表示，但勞工局卻召開「改選審查判定專案會議」，並發函會議紀錄，替台中市總工會認定其會員是否具備會員及參選資格，甚至明確要求工會選舉的選票格式，此舉已明顯逾越主管機關該有的分際。

此外，總工會說，台中市小貨車裝運業職業工會理事長謝宗佑，遭檢舉參選資格不符，該公會4月16日行文市府勞工局澄清疑慮，不料公文外流，有立委據此在立法院提出質詢，企圖向主管機關施壓，取消謝宗佑參選資格。

總工會同時批評，有關勞工職訓課程，原本各工會都已經依規定聘請合格講師授課，不過今年度勞工局卻逕行插手干預，換自己上場講課領講師費。工會要求更換由局長、科長或承辦人員擔任講師，但是因授課經驗不足，照本宣科，影響勞工學習意願及成效。

總工會強調，成立20多年來政通人和，風平浪靜，此次理監事改選，由於勞工局長不當介入，造成風波不斷，引起會員代表們不滿，各工會表達嚴重抗議，同時向議會民進黨團陳情，希望組成專案小組協助追查，並要求勞工局長下台。

台中市政府勞工局澄清，此次總工會理監事改選，相關檢舉與陳情多達23次、紛擾不斷，勞工局依法啟動行政指導及會務輔導協助，召開「專案判定會議」，總工會第2次理監事參選登記資格確認會議決議也與勞工局專案會議決議內容一致，並順利完成理、監事改選，全案依法行政，並無不妥，感謝議員對工會的關心，但對於民進黨團議員有曲解的部分，則是令人遺憾。