小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山市區忠孝一路一處民宅2樓屋簷上，經常有一隻小花狗來回跑來跑去，好心的遊客一看到以為受困就報案，最近已連續4次向警方報案，也有人貼到臉書社群反映，讓飼住飽受困擾。許姓飼主索性自己在網上貼文，以狗狗的口吻說，「我是台灣犬，我喜歡往高處爬，麻煩各位愛媽、愛爸不要再報警了」。

日前有民眾在「北海岸全民聯盟公社」臉書社群貼文，指有一隻小花狗在85度C對面全家超商旁的民宅屋頂上，感覺不知如何下來，有誰可以幫幫忙，並附有多張狗在屋簷上走來走去的照片，引發不少討論，愛狗人士擔心受困，建議設法要救牠下來。

但附近居民說，這隻小花狗沒有受困，只是有時會在屋簷，有時就會回屋頂及裡面去，平時就這樣跑來跑去，但外觀看不太出來，其實有通道可以活動，遊客很有愛心才通報，其實那就是牠的家，主人很疼愛牠。。警察獲報前來查看，也發現並沒有受困，誤會一場

許姓飼主飽受困擾，近日他索性自己在「北海岸全民聯盟公社」貼文向大家說明清楚，他說，已是第四次報警了，他以狗狗的口吻寫著「我是台灣犬，我喜歡往高處爬，麻煩各位愛媽、愛爸不要再報警了」，他並貼出小花狗在屋頂活力十足的影片為證，牠沒有受困啦，每天都這樣屋頂跑來跑去，那是牠住的地方，只是喜歡出來看看外面風景。