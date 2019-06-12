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小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山市區忠孝一路一處民宅2樓屋簷上，經常有一隻小花狗來回跑來跑去，好心的遊客一看到以為受困就報案，最近已連續4次向警方報案，也有人貼到臉書社群反映，讓飼住飽受困擾。許姓飼主索性自己在網上貼文，以狗狗的口吻說，「我是台灣犬，我喜歡往高處爬，麻煩各位愛媽、愛爸不要再報警了」。

日前有民眾在「北海岸全民聯盟公社」臉書社群貼文，指有一隻小花狗在85度C對面全家超商旁的民宅屋頂上，感覺不知如何下來，有誰可以幫幫忙，並附有多張狗在屋簷上走來走去的照片，引發不少討論，愛狗人士擔心受困，建議設法要救牠下來。

但附近居民說，這隻小花狗沒有受困，只是有時會在屋簷，有時就會回屋頂及裡面去，平時就這樣跑來跑去，但外觀看不太出來，其實有通道可以活動，遊客很有愛心才通報，其實那就是牠的家，主人很疼愛牠。。警察獲報前來查看，也發現並沒有受困，誤會一場

許姓飼主飽受困擾，近日他索性自己在「北海岸全民聯盟公社」貼文向大家說明清楚，他說，已是第四次報警了，他以狗狗的口吻寫著「我是台灣犬，我喜歡往高處爬，麻煩各位愛媽、愛爸不要再報警了」，他並貼出小花狗在屋頂活力十足的影片為證，牠沒有受困啦，每天都這樣屋頂跑來跑去，那是牠住的地方，只是喜歡出來看看外面風景。

網友看來才恍然大悟，也有人笑了，更有網友建議他，不如「掛張紅布條廣告一下」。許姓飼主回說，沒辦法太多熱心遊客，已經經第四次報警了，看板他正在用 ，這裡全都是牠的家。

許姓飼主貼出影片，小花狗活動自如。圖／取自北海岸全民聯盟公社
許姓飼主貼出影片，小花狗活動自如。圖／取自北海岸全民聯盟公社
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民眾貼出小花狗在屋簷上走來走去照片，懷疑受困下不來。圖／取自北海岸全民聯盟公社
民眾貼出小花狗在屋簷上走來走去照片，懷疑受困下不來。圖／取自北海岸全民聯盟公社
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