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台中一德洋樓團隊驚傳欠工資 議員：啓動捍衛勞工機制

2019-06-11 22:13聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中歷史建築林懋陽故居「一德洋樓」以OT案委外經營管理，當代磚造洋樓匯集閩式、和式及西式風格等建築特色，內有知名的獨立書店「羅布森冊惦 」「一德藝文茶館」「禧院餅舖」 盡覽特色民宅百年風華。

不料經營不到兩年，業者虧損鉅資，台中市議員黃守達今天在議會總質詢爆出，市府委外管理一德洋樓出現積欠員工薪水，他認為市府責無旁貸，應該拿出職權為勞工爭取權益。

黃守達指出，現行最好的解法，應是要從勞基法第28條進行工資墊償程序，保障勞工權益討回應得之欠薪，勞工局應主動負起主管機關責任。　　

黃守達進一步指出，一德洋樓OT案更複雜，涉及市政府、OT公司、勞工三方關係，更涉及促參條例的法律問題。

黃守達舉例，其中一位當事人勞工已窮盡所有可行的程序：包括勞資調解、行政執行等手段，卻發現公司早已脫產，無從求償。黃守達質疑市府幫了勞工什麼？勞工局長吳威志表示，勞工局本月4日已啟動歇業認定程序，目前在作業中。

黃守達主張，市府現行有三個可能作法：一、市府硬起來幫員工代位求償。二、找到投資者，挹注天使基金協助鉅額虧損的廠商度過難關。三、責成相關局處動用勞基法28條，啟動工資墊償機制，才能保障勞工的權益。

黃守達提醒，他的服務處，近半年來就已接到3起欠薪陳情案，市府應展現態度，捍衛勞工權益。

台中市歷史建築一德洋樓結合西式中式合式建築特色。圖/黃守達提供
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民進黨市議員黃守達（左起）張耀中要求市府捍衛勞工權益。記者陳秋雲/攝影
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勞工局歷史建築薪水

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