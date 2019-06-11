北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮，遊客只要憑一張電子票卡，就能輕鬆暢遊北海岸，享受旅遊的便利，最低下殺72折優惠。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今年推出「台灣好行」皇冠北海岸線4款電子旅遊套票，遊客只要憑一張電子票卡，就能輕鬆暢遊北海岸，享受旅遊的便利。

4款優惠套票組合包括北海岸經典女王、Fun浪一夏（6至10月限定）、藝文好時光及溫泉小旅行，結合北北基好玩卡交通暢遊一日劵，遊客只需出示票卡感應，即可輕鬆兌換套票產品，節省排隊等候時間相當便利。

今年首推「Fun浪一夏」衝浪套票，6至10月於新增站點「中角」站-中角灣衝浪基地，可體驗SUP或衝浪(2擇1)活動，玩累了還可到周邊咖啡館一邊享用飲品一邊欣賞海天一色及燭台雙嶼美景；其他如野柳地質公園、朱銘美術館門票，金山溫泉搭配下午茶等，超值多樣的套票組合，最低只要250元起。

6月12日至6月19日期間，凡於「小伴旅minimate」網站(http://www.minimate.com.tw)線上預購皇冠北海岸線套票，前50名訂購成功者，加贈紀念品1份（限定杯蓋、明信片及悠遊卡貼紙），數量有限送完為止；6月20日起，易遊網旅行社、北北基好玩卡等網站同步開放線上訂購，亦可至易遊網台北車站實體門市購買，歡迎遊客多加利用套票組合暢遊北海岸。

北觀處說，這條路線自今年5月15日起調整起迄點為淡水捷運站至野柳地質公園，為提高富貴角遊憩區內景點易達性，車輛特別駛入燈塔步道入口處停靠，下車步行5至10分鐘即可抵達極北點富貴角燈塔、老梅綠石槽及富基漁港品嘗新鮮海產，建議遊客可多加搭乘。