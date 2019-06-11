親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融第4打席出局後換下 單場4支1帶兩打點

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31聯合報 記者游明煌╱即時報導

台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮，遊客只要憑一張電子票卡，就能輕鬆暢遊北海岸，享受旅遊的便利，最低下殺72折優惠。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今年推出「台灣好行」皇冠北海岸線4款電子旅遊套票，遊客只要憑一張電子票卡，就能輕鬆暢遊北海岸，享受旅遊的便利。

4款優惠套票組合包括北海岸經典女王、Fun浪一夏（6至10月限定）、藝文好時光及溫泉小旅行，結合北北基好玩卡交通暢遊一日劵，遊客只需出示票卡感應，即可輕鬆兌換套票產品，節省排隊等候時間相當便利。

今年首推「Fun浪一夏」衝浪套票，6至10月於新增站點「中角」站-中角灣衝浪基地，可體驗SUP或衝浪(2擇1)活動，玩累了還可到周邊咖啡館一邊享用飲品一邊欣賞海天一色及燭台雙嶼美景；其他如野柳地質公園、朱銘美術館門票，金山溫泉搭配下午茶等，超值多樣的套票組合，最低只要250元起。

6月12日至6月19日期間，凡於「小伴旅minimate」網站(http://www.minimate.com.tw)線上預購皇冠北海岸線套票，前50名訂購成功者，加贈紀念品1份（限定杯蓋、明信片及悠遊卡貼紙），數量有限送完為止；6月20日起，易遊網旅行社、北北基好玩卡等網站同步開放線上訂購，亦可至易遊網台北車站實體門市購買，歡迎遊客多加利用套票組合暢遊北海岸。

北觀處說，這條路線自今年5月15日起調整起迄點為淡水捷運站至野柳地質公園，為提高富貴角遊憩區內景點易達性，車輛特別駛入燈塔步道入口處停靠，下車步行5至10分鐘即可抵達極北點富貴角燈塔、老梅綠石槽及富基漁港品嘗新鮮海產，建議遊客可多加搭乘。

北觀處指出，無論是夏日海邊玩沙戲水衝浪、亞洲10大熱門打卡點野柳女王頭、文青藝術朱銘美術館、金山溫泉泡湯、品嘗在地小吃、紀念永遠的軍中情人鄧麗君等，歡迎遊客多利用「台灣好行」皇冠北海岸線探訪多樣旅遊元素的北海岸。

「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫...
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮。圖／北觀處提供
分享
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫...
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮。圖／北觀處提供
分享
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫...
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮。圖／北觀處提供
分享
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫...
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮。圖／北觀處提供
分享
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫...
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮。圖／北觀處提供
分享
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫...
「台灣好行」皇冠北海岸線4款超值套票明天起開放預購，看女王、潮文青、瘋衝浪、泡溫泉，北海岸一次玩過癮。圖／北觀處提供
分享

溫泉女王頭台灣好行

相關新聞

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

新北市YouBike使用人次將破億 比台北市快了9個月

2019-06-11 17:06

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

新北YouBike使用人次破億 第1億人可獲好禮

2019-06-11 17:58

廚房變教室 無菜單餐廳教學惜食創意料理

2019-06-11 15:38

幼兒園小朋友造訪創世 捐零用錢助植物人

2019-06-11 14:50

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

聲援港人 淡水獨立書店「無論如河」響應12日罷市

2019-06-11 13:44

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

環保局約談「大腸王」再開罰 違規塗鴉26處僅承認3處

2019-06-11 12:57

連蔣公逝世報紙都有！眷村文史館回味雋永老故事

2019-06-11 12:16

北市HPV疫苗僅兩成五 議員建議改到校施打

2019-06-11 12:02

克服身體缺憾 全國首位視障英國國際咖啡師人生很精彩

2019-06-11 12:00

全國大南瓜比賽在淡水 邀民眾看南瓜、吃創意料理

2019-06-11 11:40

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

堤外停車防泡湯 快登記簡訊服務

2019-06-11 00:26

里長大小聲／改善機車亂象 許睦燦盼建停車場

2019-06-10 23:13

北市天下第一攤手作便當 3強奪金賞

2019-06-10 23:10

假日過後 網紅學校像經歷浩劫

2019-06-10 23:05

台北畜產傳弊 政風處：確涉背信

2019-06-10 23:02

拍美景留垃圾 遊客做了最壞身教

2019-06-10 22:43

大巨蛋完整錄音曝光 柯文哲：沒喬蛋

2019-06-10 22:32

里長大小聲／郭儒鈞：國校里停車場需擴建

2019-06-10 22:24

內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02

貢寮龍舟賽精采落幕 消防六大隊雙料冠軍

2019-06-10 19:54

機、大車爭道 汐止大同、茄安路口增左轉區

2019-06-10 19:53

汐止自行車道左岸要通 往南港明年初完工

2019-06-10 19:52

擠不上公車 五股成德里上班上學好難

2019-06-10 19:51

淡水大拜拜 侯友宜贈匾感念祖師爺庇佑

2019-06-10 19:50

遭質疑頻密會財團 柯文哲怒：上廁所也要公開透明？

2019-06-10 18:10

「喬蛋」完整錄音曝光 北市官員不認揶揄落選議員

2019-06-10 17:49

打造新北智能城市 水保計畫審核查詢系統上線囉！

2019-06-10 17:47

游錫堃批住家附近防火巷違建 北市建管處：已強制拆除

2019-06-10 17:41

影／烏來福山追幸福 文面代表已婚

2019-06-10 16:04

嗆柯文哲「龜孫子兵法」 王世堅送兵法要他研讀

2019-06-10 15:49

王世堅質疑請假74天 柯文哲：我沒去汽車旅館

2019-06-10 15:45
看更多

熱門文章

末代美濃鎮長羅建德辭世 還債1億多元最令鄉親感念

2019-06-10 20:09

桃園人口年底上看225萬 民代爭設內壢行政區

2019-06-10 22:48

81年台南老戲院內部被拆 文化界質疑文資保存做半套

2019-06-10 21:11

不要懷疑！東港這間文青店 每天只賣飯湯30碗

2019-06-11 07:31

桃園市民卡擴張勢力 擬納在桃園就業的「準市民」

2019-06-10 22:35

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

台東「體操教父」董恆毅今告別式 縣旗覆棺

2019-06-11 10:15

影／高鐵南延或難延？潘孟安說重話：不來就代表執政無能

2019-06-11 16:48

廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31

網傳台灣獼猴被烹煮丟廚餘桶？ 中市農業局報警調查

2019-06-10 22:27

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

基隆親水季29日起為期2個月 來暖暖打水仗、噴水泉

2019-06-11 14:35

新竹市光復路無預警停電 台電：電纜故障人員搶修中

2019-06-11 11:12

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

影／感念一生提攜的貴人 白手起家的他建「感恩園」

2019-06-10 21:06

網尋雞「牠會飛飛、滑滑」超妙貼文引關注 網友：可能變烤雞了

2019-06-11 07:38

桃園卡推廣 20萬準市民擬納入發放

2019-06-11 00:12

台中敬老卡縮水 對盧秀燕很傷

2019-06-10 23:34

取代電腦課 南市童每周學程式

2019-06-10 23:31

基隆市區打卡新熱點 海洋老鷹嘉年華工作坊好風情

2019-06-11 15:40

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

竹市舉債增 議員：怎花的？ 林智堅：建設爆發

2019-06-10 23:48

大巨蛋完整錄音曝光 柯文哲：沒喬蛋

2019-06-10 22:32

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

防強降雨 石門水庫預做調降水位

2019-06-10 23:56

虎頭埤阿勃勒季戀愛三部曲 情侶放閃享優惠

2019-06-11 09:03

年增4萬人 桃園年底拚225萬人

2019-06-11 00:04

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

影／6月仲夏周末夜 朱宗慶打擊樂團2前進桃園沿海演出

2019-06-11 11:11

嘉義市長將赴東京 宣傳「城隍夜巡」祭典

2019-06-10 22:13

基隆甩爛路 調和街整建為迎賓大道

2019-06-11 00:22

基隆8家創新產業獲補助 人孔蓋海鮮燒、多功能磚

2019-06-11 14:14

10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹

2019-06-11 16:41

假日過後 網紅學校像經歷浩劫

2019-06-10 23:05

「母的才給錢」1年僅1人抓沙蜥

2019-06-10 23:36

台中捷運明年營運 松竹站旁軍福19路有站無路可走

2019-06-11 14:04

高雄繩索救援國際摘冠！ 打火弟兄心願：多一套消防衣

2019-06-11 10:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top