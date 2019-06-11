愛心滿滿 淡水企業捐地也捐復康巴士

2019-06-11 19:59 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水在地企業董事長許嘉坡捐出近三十坪土地，提供自來水公司設加壓站，也捐了一部復康巴士給新北市政府。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區埤島里為了過去數十年沒有自來水，在地企業大醇食品公司董事長許嘉坡，捐出公司鄰近的一塊近三十坪土地，提供自來水公司設加壓站，今(11)日舉行啟用典禮，另外董事長許嘉坡同時也捐了一部復康巴士給新北市政府，新北市副市長謝政達也代表市長表示感謝。

今天上午在淡水區埤島里，由在地企業大醇食品公司，舉辦一場復康巴士捐贈儀式及捐地設自來水加壓站啟用典禮，由大醇食品公司董事長以個人及家人的名義捐了一部復康巴士給新北市政府，而在去年底，也捐出公司鄰近的一塊近三十坪的土地，提供自來水公司得以設加壓站，讓過去苦無自來水可用的埤島居民，從今以後，可以使用乾淨穩定的自來水。

大醇食品董事長許嘉坡說，民生水電是不可缺乏，因此得知自來水為了過去數十年，七百多人口的埤島里民，要設置自來水，但找不到加壓站，自己也是埤島里的一份子，就立即在去年底捐出，並且在上個月就已經完工運作。

另外董事長許嘉坡的父親超過百歲，基於取之於社會，用之於社會，捐了一輛復康巴士，對此新北市副市長謝政達也代表市長表示感謝。

新北市副市長謝政達說，這一輛捐贈之後，是新北市第515輛的復康巴士，讓北北基桃地區的身障朋友，與中重度身心不便的長者得以使用，相當感謝。

此外在自來水加壓站旁，為「進寶樂源」紀念石揭幕，埤島里長蔡正忠說，非常感謝大醇食品公司願意提供工程配水池加壓站土地，讓工程得以順利。

自來水公司說，工程上個月就完工，目前也已經開始配水，也相當感謝在地企業的幫助。