親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融力量太驚人 球棒脫手飛出嚇到自己

嘉義天空又破洞！雙瀑雨水傾瀉奇觀 攝影師空拍驚呼

愛心滿滿 淡水企業捐地也捐復康巴士

2019-06-11 19:59觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水在地企業董事長許嘉坡捐出近三十坪土地，提供自來水公司設加壓站，也捐了一部復康...
淡水在地企業董事長許嘉坡捐出近三十坪土地，提供自來水公司設加壓站，也捐了一部復康巴士給新北市政府。 圖／紅樹林有線電視提供
分享
淡水區埤島里為了過去數十年沒有自來水，在地企業大醇食品公司董事長許嘉坡，捐出公司鄰近的一塊近三十坪土地，提供自來水公司設加壓站，今(11)日舉行啟用典禮，另外董事長許嘉坡同時也捐了一部復康巴士給新北市政府，新北市副市長謝政達也代表市長表示感謝。

今天上午在淡水區埤島里，由在地企業大醇食品公司，舉辦一場復康巴士捐贈儀式及捐地設自來水加壓站啟用典禮，由大醇食品公司董事長以個人及家人的名義捐了一部復康巴士給新北市政府，而在去年底，也捐出公司鄰近的一塊近三十坪的土地，提供自來水公司得以設加壓站，讓過去苦無自來水可用的埤島居民，從今以後，可以使用乾淨穩定的自來水。

大醇食品董事長許嘉坡說，民生水電是不可缺乏，因此得知自來水為了過去數十年，七百多人口的埤島里民，要設置自來水，但找不到加壓站，自己也是埤島里的一份子，就立即在去年底捐出，並且在上個月就已經完工運作。

另外董事長許嘉坡的父親超過百歲，基於取之於社會，用之於社會，捐了一輛復康巴士，對此新北市副市長謝政達也代表市長表示感謝。

新北市副市長謝政達說，這一輛捐贈之後，是新北市第515輛的復康巴士，讓北北基桃地區的身障朋友，與中重度身心不便的長者得以使用，相當感謝。

此外在自來水加壓站旁，為「進寶樂源」紀念石揭幕，埤島里長蔡正忠說，非常感謝大醇食品公司願意提供工程配水池加壓站土地，讓工程得以順利。

自來水公司說，工程上個月就完工，目前也已經開始配水，也相當感謝在地企業的幫助。

巴士淡水

相關新聞

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

汐止內溝溪步道改善 要使用仿木材質

2019-06-11 20:00

企業防災 汐止公所、農會簽防災合作

2019-06-11 19:59

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

新北YouBike使用人次破億 第1億人可獲好禮

2019-06-11 17:58

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

新北市YouBike使用人次將破億 比台北市快了9個月

2019-06-11 17:06

廚房變教室 無菜單餐廳教學惜食創意料理

2019-06-11 15:38

幼兒園小朋友造訪創世 捐零用錢助植物人

2019-06-11 14:50

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

聲援港人 淡水獨立書店「無論如河」響應12日罷市

2019-06-11 13:44

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

環保局約談「大腸王」再開罰 違規塗鴉26處僅承認3處

2019-06-11 12:57

連蔣公逝世報紙都有！眷村文史館回味雋永老故事

2019-06-11 12:16

北市HPV疫苗僅兩成五 議員建議改到校施打

2019-06-11 12:02

克服身體缺憾 全國首位視障英國國際咖啡師人生很精彩

2019-06-11 12:00

全國大南瓜比賽在淡水 邀民眾看南瓜、吃創意料理

2019-06-11 11:40

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

堤外停車防泡湯 快登記簡訊服務

2019-06-11 00:26

里長大小聲／改善機車亂象 許睦燦盼建停車場

2019-06-10 23:13

北市天下第一攤手作便當 3強奪金賞

2019-06-10 23:10

假日過後 網紅學校像經歷浩劫

2019-06-10 23:05

台北畜產傳弊 政風處：確涉背信

2019-06-10 23:02

拍美景留垃圾 遊客做了最壞身教

2019-06-10 22:43

大巨蛋完整錄音曝光 柯文哲：沒喬蛋

2019-06-10 22:32

里長大小聲／郭儒鈞：國校里停車場需擴建

2019-06-10 22:24

內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02

貢寮龍舟賽精采落幕 消防六大隊雙料冠軍

2019-06-10 19:54

機、大車爭道 汐止大同、茄安路口增左轉區

2019-06-10 19:53

汐止自行車道左岸要通 往南港明年初完工

2019-06-10 19:52

擠不上公車 五股成德里上班上學好難

2019-06-10 19:51

淡水大拜拜 侯友宜贈匾感念祖師爺庇佑

2019-06-10 19:50

遭質疑頻密會財團 柯文哲怒：上廁所也要公開透明？

2019-06-10 18:10

「喬蛋」完整錄音曝光 北市官員不認揶揄落選議員

2019-06-10 17:49

打造新北智能城市 水保計畫審核查詢系統上線囉！

2019-06-10 17:47

游錫堃批住家附近防火巷違建 北市建管處：已強制拆除

2019-06-10 17:41
看更多

熱門文章

桃園人口年底上看225萬 民代爭設內壢行政區

2019-06-10 22:48

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

不要懷疑！東港這間文青店 每天只賣飯湯30碗

2019-06-11 07:31

桃園市民卡擴張勢力 擬納在桃園就業的「準市民」

2019-06-10 22:35

影／高鐵南延或難延？潘孟安說重話：不來就代表執政無能

2019-06-11 16:48

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

台東「體操教父」董恆毅今告別式 縣旗覆棺

2019-06-11 10:15

廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31

基隆親水季29日起為期2個月 來暖暖打水仗、噴水泉

2019-06-11 14:35

網傳台灣獼猴被烹煮丟廚餘桶？ 中市農業局報警調查

2019-06-10 22:27

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

新竹市光復路無預警停電 台電：電纜故障人員搶修中

2019-06-11 11:12

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

網尋雞「牠會飛飛、滑滑」超妙貼文引關注 網友：可能變烤雞了

2019-06-11 07:38

基隆市區打卡新熱點 海洋老鷹嘉年華工作坊好風情

2019-06-11 15:40

桃園卡推廣 20萬準市民擬納入發放

2019-06-11 00:12

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

台中敬老卡縮水 對盧秀燕很傷

2019-06-10 23:34

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

取代電腦課 南市童每周學程式

2019-06-10 23:31

埔里第三市場大火毀攤商 南投縣府：原地重建最快1.5年

2019-06-11 20:11

竹市舉債增 議員：怎花的？ 林智堅：建設爆發

2019-06-10 23:48

大巨蛋完整錄音曝光 柯文哲：沒喬蛋

2019-06-10 22:32

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

防強降雨 石門水庫預做調降水位

2019-06-10 23:56

10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹

2019-06-11 16:41

虎頭埤阿勃勒季戀愛三部曲 情侶放閃享優惠

2019-06-11 09:03

年增4萬人 桃園年底拚225萬人

2019-06-11 00:04

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

基隆8家創新產業獲補助 人孔蓋海鮮燒、多功能磚

2019-06-11 14:14

影／6月仲夏周末夜 朱宗慶打擊樂團2前進桃園沿海演出

2019-06-11 11:11

嘉義市長將赴東京 宣傳「城隍夜巡」祭典

2019-06-10 22:13

基隆甩爛路 調和街整建為迎賓大道

2019-06-11 00:22

假日過後 網紅學校像經歷浩劫

2019-06-10 23:05

台中捷運明年營運 松竹站旁軍福19路有站無路可走

2019-06-11 14:04

高雄繩索救援國際摘冠！ 打火弟兄心願：多一套消防衣

2019-06-11 10:12

嚴防夏日溺水 海巡署把這三處列危險海域

2019-06-11 07:30

「母的才給錢」1年僅1人抓沙蜥

2019-06-10 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top