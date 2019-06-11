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企業防災 汐止公所、農會簽防災合作

2019-06-11 19:59觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區公所與汐止區農會簽署防災合作備忘錄，在開設防災避難收容所時由農會提供災民必...
汐止區公所與汐止區農會簽署防災合作備忘錄，在開設防災避難收容所時由農會提供災民必要的飲食、用品及災害因應設備等資源。 圖／觀天下有線電視提供
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為擴大公部門與企業合作防災，汐止區公所與汐止區農會今(11)日在公所災害應變中心共同簽署防災合作備忘錄，在未來開設防災避難收容所時由農會提供災民必要的飲食、用品及災害因應設備等資源，希望透過公私力量的合作，提升防災救災效率。

一大早包括汐止區公所、汐止區農會，以及市議員周雅玲、白珮茹服務處、還有四位防災里長，是來到行政中心四樓的汐止區災害應變中心，汐止區長陳健民表示，新北市政府從去年積極推動企業防災專案，鼓勵公部門和企業進行防災合作交流，汐止區公所在去年和宏正科技合作後，今年則是找了汐止區農會針對防災工作進行合作。

汐止農會理事長呂山松指出，秉持取之社會用之社會，回饋鄉里，汐止區農會對於防災用物資及教導宣傳資源，都會給予協助，預防勝於治療，希望透過彼此合作防災，讓可能的災害損失降到最低，保障汐止民眾生命財產安全。

當天由汐止區長陳健民與汐止區農會理事長呂山松一起簽署防災合作備忘錄，成為防災合作夥伴。這次防災合作備忘錄的簽署，除了共同投入防災教育及災害預防工作，也將在未來開設防災避難收容所期間，由農會提供災民必要的飲食、用品及災害因應設備等資源，希望透過與企業合作，強化防災能量，讓汐止居住更安全。此外，農會也將捐助「住宅用火災警報器」供公所發放於轄內弱勢民眾，以提升市民居家安全及防災意識。

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