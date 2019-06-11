汐止內溝溪步道改善 要使用仿木材質

2019-06-11 20:00 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區內溝溪步道已經13年的木棧道，水利局舉辦說明會，討論後對步道使用仿木材質有初步共識。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區內溝溪步道是休閒散步的好地方，不過，已經13年的木棧道，和台北市端剛做好的步道，成了對比，再加上損壞老舊也潛藏危機，今(11)日市府水利局舉辦說明會，市議員白珮茹及居民都出席，討論後對步道使用仿木材質有初步共識。

忠山里長吳國全說，今年初沿岸櫻花盛開，從台北市的樂活公園一路延伸，湧入賞花人潮，不過，內溝溪兩岸卻是兩樣情，遊客走的步道，新北市忠山里這一側的木棧道，是十三年前做的，早就出現損壞的情形，希望能夠重新施作，讓遊客或是附近居民散步休閒有更安全舒適的步道可以走。

市議員白珮茹表示，因為，目前的木棧道，沿路都看的到壞掉再修補的痕跡，甚至壞了還沒修有坑洞，跟對面台北市才剛做好的步道一比，明顯差好多，所以，上次會勘後，也請相關單位設計規劃改善，現在方案出爐，也在忠山市民活動中心召開說明會，而這次討論的包括了步道改善，另外，還有賞鳥平台，針對水利局的規劃，聽聽地方意見。

白珮茹指出，只是材質是比照台北市木頭，或是用水泥仿木，因為，光是經費就差好多，再加上日後維護難易度，討論後對仿木材質有初步共識。也有民眾擔心做起來會和對岸差太多影響景觀，希望在用色上能夠再改改，而針對當天大家提出的意見，也請市府水利局回去修改後，再和地方說明，達成共識才會進一步施作改善，要讓內溝溪步道也有新風貌。