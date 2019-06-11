親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融力量太驚人 球棒脫手飛出嚇到自己

嘉義天空又破洞！雙瀑雨水傾瀉奇觀 攝影師空拍驚呼

汐止內溝溪步道改善 要使用仿木材質

2019-06-11 20:00觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區內溝溪步道已經13年的木棧道，水利局舉辦說明會，討論後對步道使用仿木材質有...
汐止區內溝溪步道已經13年的木棧道，水利局舉辦說明會，討論後對步道使用仿木材質有初步共識。 圖／觀天下有線電視提供
分享
汐止區內溝溪步道是休閒散步的好地方，不過，已經13年的木棧道，和台北市端剛做好的步道，成了對比，再加上損壞老舊也潛藏危機，今(11)日市府水利局舉辦說明會，市議員白珮茹及居民都出席，討論後對步道使用仿木材質有初步共識。

忠山里長吳國全說，今年初沿岸櫻花盛開，從台北市的樂活公園一路延伸，湧入賞花人潮，不過，內溝溪兩岸卻是兩樣情，遊客走的步道，新北市忠山里這一側的木棧道，是十三年前做的，早就出現損壞的情形，希望能夠重新施作，讓遊客或是附近居民散步休閒有更安全舒適的步道可以走。

市議員白珮茹表示，因為，目前的木棧道，沿路都看的到壞掉再修補的痕跡，甚至壞了還沒修有坑洞，跟對面台北市才剛做好的步道一比，明顯差好多，所以，上次會勘後，也請相關單位設計規劃改善，現在方案出爐，也在忠山市民活動中心召開說明會，而這次討論的包括了步道改善，另外，還有賞鳥平台，針對水利局的規劃，聽聽地方意見。

白珮茹指出，只是材質是比照台北市木頭，或是用水泥仿木，因為，光是經費就差好多，再加上日後維護難易度，討論後對仿木材質有初步共識。也有民眾擔心做起來會和對岸差太多影響景觀，希望在用色上能夠再改改，而針對當天大家提出的意見，也請市府水利局回去修改後，再和地方說明，達成共識才會進一步施作改善，要讓內溝溪步道也有新風貌。

賞鳥櫻花

相關新聞

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

企業防災 汐止公所、農會簽防災合作

2019-06-11 19:59

愛心滿滿 淡水企業捐地也捐復康巴士

2019-06-11 19:59

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31

台北市議會總質詢官員遭罰站逾15分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 18:19

新北YouBike使用人次破億 第1億人可獲好禮

2019-06-11 17:58

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

新北跳蛙公車月票20日開搶 一段票才10元

2019-06-11 17:16

新北市YouBike使用人次將破億 比台北市快了9個月

2019-06-11 17:06

廚房變教室 無菜單餐廳教學惜食創意料理

2019-06-11 15:38

幼兒園小朋友造訪創世 捐零用錢助植物人

2019-06-11 14:50

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

聲援港人 淡水獨立書店「無論如河」響應12日罷市

2019-06-11 13:44

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

環保局約談「大腸王」再開罰 違規塗鴉26處僅承認3處

2019-06-11 12:57

連蔣公逝世報紙都有！眷村文史館回味雋永老故事

2019-06-11 12:16

北市HPV疫苗僅兩成五 議員建議改到校施打

2019-06-11 12:02

克服身體缺憾 全國首位視障英國國際咖啡師人生很精彩

2019-06-11 12:00

全國大南瓜比賽在淡水 邀民眾看南瓜、吃創意料理

2019-06-11 11:40

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

堤外停車防泡湯 快登記簡訊服務

2019-06-11 00:26

里長大小聲／改善機車亂象 許睦燦盼建停車場

2019-06-10 23:13

北市天下第一攤手作便當 3強奪金賞

2019-06-10 23:10

假日過後 網紅學校像經歷浩劫

2019-06-10 23:05

台北畜產傳弊 政風處：確涉背信

2019-06-10 23:02

拍美景留垃圾 遊客做了最壞身教

2019-06-10 22:43

大巨蛋完整錄音曝光 柯文哲：沒喬蛋

2019-06-10 22:32

里長大小聲／郭儒鈞：國校里停車場需擴建

2019-06-10 22:24

內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02

貢寮龍舟賽精采落幕 消防六大隊雙料冠軍

2019-06-10 19:54

機、大車爭道 汐止大同、茄安路口增左轉區

2019-06-10 19:53

汐止自行車道左岸要通 往南港明年初完工

2019-06-10 19:52

擠不上公車 五股成德里上班上學好難

2019-06-10 19:51

淡水大拜拜 侯友宜贈匾感念祖師爺庇佑

2019-06-10 19:50

遭質疑頻密會財團 柯文哲怒：上廁所也要公開透明？

2019-06-10 18:10

「喬蛋」完整錄音曝光 北市官員不認揶揄落選議員

2019-06-10 17:49

打造新北智能城市 水保計畫審核查詢系統上線囉！

2019-06-10 17:47

游錫堃批住家附近防火巷違建 北市建管處：已強制拆除

2019-06-10 17:41
看更多

熱門文章

桃園人口年底上看225萬 民代爭設內壢行政區

2019-06-10 22:48

影／嘉義天空又破洞！雙瀑雨水往下倒奇觀 攝影師空拍驚呼

2019-06-11 17:45

不要懷疑！東港這間文青店 每天只賣飯湯30碗

2019-06-11 07:31

桃園市民卡擴張勢力 擬納在桃園就業的「準市民」

2019-06-10 22:35

影／高鐵南延或難延？潘孟安說重話：不來就代表執政無能

2019-06-11 16:48

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

台東「體操教父」董恆毅今告別式 縣旗覆棺

2019-06-11 10:15

廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31

基隆親水季29日起為期2個月 來暖暖打水仗、噴水泉

2019-06-11 14:35

網傳台灣獼猴被烹煮丟廚餘桶？ 中市農業局報警調查

2019-06-10 22:27

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

新竹市光復路無預警停電 台電：電纜故障人員搶修中

2019-06-11 11:12

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

網尋雞「牠會飛飛、滑滑」超妙貼文引關注 網友：可能變烤雞了

2019-06-11 07:38

基隆市區打卡新熱點 海洋老鷹嘉年華工作坊好風情

2019-06-11 15:40

桃園卡推廣 20萬準市民擬納入發放

2019-06-11 00:12

北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36

台中敬老卡縮水 對盧秀燕很傷

2019-06-10 23:34

麻豆電姬老戲院內部被拆 南藝大：來不及紀錄令人扼腕

2019-06-11 15:41

取代電腦課 南市童每周學程式

2019-06-10 23:31

竹市舉債增 議員：怎花的？ 林智堅：建設爆發

2019-06-10 23:48

埔里第三市場大火毀攤商 南投縣府：原地重建最快1.5年

2019-06-11 20:11

大巨蛋完整錄音曝光 柯文哲：沒喬蛋

2019-06-10 22:32

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

下一個網紅打卡景點！ 嘉義製材所月底將開放

2019-06-11 18:41

防強降雨 石門水庫預做調降水位

2019-06-10 23:56

10萬本新書5折義賣 鄭豐喜義賣書展首度移展新竹

2019-06-11 16:41

虎頭埤阿勃勒季戀愛三部曲 情侶放閃享優惠

2019-06-11 09:03

年增4萬人 桃園年底拚225萬人

2019-06-11 00:04

走一趟雙溪吧！荷花季推出荷花便當有在地味

2019-06-11 18:00

LINE官方帳號經費 柯文哲：向妻拿50萬支應

2019-06-11 14:35

基隆8家創新產業獲補助 人孔蓋海鮮燒、多功能磚

2019-06-11 14:14

影／6月仲夏周末夜 朱宗慶打擊樂團2前進桃園沿海演出

2019-06-11 11:11

嘉義市長將赴東京 宣傳「城隍夜巡」祭典

2019-06-10 22:13

基隆甩爛路 調和街整建為迎賓大道

2019-06-11 00:22

假日過後 網紅學校像經歷浩劫

2019-06-10 23:05

台中捷運明年營運 松竹站旁軍福19路有站無路可走

2019-06-11 14:04

高雄繩索救援國際摘冠！ 打火弟兄心願：多一套消防衣

2019-06-11 10:12

嚴防夏日溺水 海巡署把這三處列危險海域

2019-06-11 07:30

「母的才給錢」1年僅1人抓沙蜥

2019-06-10 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top