新北YouBike使用人次破億 第1億人可獲好禮

2019-06-11 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市YouBike啟用5年以來，全市建置達550站、總計約1萬6000輛車，新北市交通局預計約在6月20日左右，總使用人次將會破億。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 新北市YouBike啟用5年以來，全市建置達550站、總計約1萬6000輛車、每日使用人次10萬人，目前總使用人次達9千9百多萬人次，新北市交通局預計6月20日前後將突破1億人次，為了歡慶破億，舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書贈獎活動，要送出智慧運動手錶、千元禮券和儲值金等好禮。

新北市交通局長鍾鳴時表示，從騎乘資料分析，新北市YouBike的前十大熱門場站都在捷運站場區和周邊，而捷運頂溪站─永和國父紀念館、捷運南勢角站─華夏科技大學、捷運南勢角站—飛駝社區更是前三大熱門騎乘路線，並以通勤、通學為主。

鍾鳴時指出，YouBike主要使用族群中有32%是20至29歲的年輕人，而學生族群約占23%；主要使用目的約六成的民眾做為通勤使用。另外，不只是場站的建置預算、費率的補貼，新北市府也支應傷害險保費，提醒市民可利用場站服務機或到YouBike官網登錄投保，以保障騎乘安全。

交通局為歡慶累計騎乘人次將破億，即日起舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書活動，第1億人次幸運兒將獨得Garmin智慧運動手錶1支，而前、後各5名使用者也可以得到500元全聯禮券加500元悠遊卡儲值金好禮。