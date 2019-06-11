北市議會總質詢13官員罰站10分鐘 全場陷靜默

2019-06-11 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市議會今天下午進行總質詢，市議員陳政忠質詢到一半，約下午5點7分開始陳政忠暫停質詢，全場陷入一片靜默。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市議會今天下午進行總質詢，市議員陳政忠質詢到一半，約下午5點7分開始陳政忠把各局處官員叫上台，批評該局處的陳年舊案，跟市長柯文哲對待社子島開發的方式一樣「怠惰」，更暫停質詢，全場陷入一片靜默，柯文哲和其他12位官員站在台上「罰站」長達10分鐘；陳政忠直到5點17分才恢復質詢，批評市府對社子島開發決心「怠惰」，到底未來社子導要怎麼做？要求市府1周內做完整答覆。

不過，靜默期間，不少守在質詢直播螢幕前的網友，相當不解，紛紛在網路上留言，「還剩下幾分鐘啊？」「​時間變的好長喔～安靜的好不習慣」「阿北剛好休息一下」，連市議員呱吉也現身發言，「​難得在議會看到行為藝術，可以考慮把錄像放到北美館展出」。

但是也有網友批評市議員，「可以罷免掉嗎？」「這議員浪費時間啊」「看不下去」「​議員好大官威～叫全體官員罰站不質詢了」「​他是沒問題問嗎」「兩三分鐘就算了現在幾分鐘了？」​「其實是沒做準備所以把能講的講完拖時間？」還有人開玩笑「現在是演時間停止器嗎？」