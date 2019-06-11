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廚房變教室 無菜單餐廳教學惜食創意料理

2019-06-11 15:38聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府農業局推動惜食分享餐廳計畫，與餐飲業者合作使用有機、友善的在地食材及蔬果格外品，秉持友善大地和珍惜食材心情，透過飲食來傳遞惜食觀念。西門町「小小蔬房」結合各種在地食材烹飪無菜單創意料理並進行教學，不僅帶給顧客味蕾衝擊，精心的擺盤跟食材搭配，更是一場視覺饗宴。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」推廣使用有機、友善蔬果格外品，除減少食材因規格受限所造成之浪費，也透過餐廳讓民眾認識這些奇形怪狀的蔬果，其實經過烹調後，它們跟一般的蔬果無異，同樣美味。

小小蔬房座落於西門町邊陲的百年古宅內，室內佈滿各種餐具、料理器材的長型大桌，還有開放式廚房。創辦人劉姐表示，小小蔬房宗旨是生態飲食，週四到週日做餐飲，週一到週三則透過飲食文化及料理創作教學，期盼建立顧客對於飲食習慣與生態平衡的概念。

小小蔬房「惜食」概念不單是運用在料理過程，從「買菜」開始，就思考著如何運用當季盛產的蔬果，或是市面上奇形怪狀、較不受青睞的格外品來創作全食料理，畢竟土地上長出來的蔬果，本來就不會像工廠生產線製造產品，都長的一模一樣。加入新北市惜食計畫後，面對更多類型格外品的挑戰，不斷激發她料理創作的靈魂，將格外品融入各式各樣餐點與教學之中。

民眾想了解更多資訊，詳情可參考「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也可上「新北惜食分享網」http://surplus-food.ntpc.gov.tw/，關注惜食新知。

劉姐透過飲食文化及料理創作教學，教導客人有正確惜食觀念。圖／新北市農業局提供
劉姐透過飲食文化及料理創作教學，教導客人有正確惜食觀念。圖／新北市農業局提供
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劉姐是小小蔬房的創辦人，希望藉由生態飲食，建立顧客對於飲食習慣與生態平衡的概念。...
劉姐是小小蔬房的創辦人，希望藉由生態飲食，建立顧客對於飲食習慣與生態平衡的概念。圖／新北市農業局提供
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西門町

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