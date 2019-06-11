預防積淹水情況 汐止、林口偵水志工出動巡查

2019-06-11 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



上個月豪雨豪雨狂炸北台灣，新北市水利局與民間首創的「偵水志工」，不畏風雨前往易積淹水地區巡查並排除淹水問題，默默為民服務，災情較嚴重的林口地區，有感偵水志工的重要性，也向水利局提出偵水志工的申報，期盼林口偏鄉地區未來也能受惠。

受到梅雨鋒面與西南氣流影響，中央氣象局表示，今日中南部地區會有局部大雨或豪雨，儘管目前新北市雨量不大，但由水利局與民間偵水志工仍到地區易淹水處巡查，預防淹水情況發生。

汐止偵水志工隊長黃唐舜表示，儘管雨勢變小，但汐止今早雨勢較大，隊員紛紛前往汐止易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉、樹枝等清掃乾淨，避免發生短暫強降雨，因垃圾堵塞造成積淹水情況。黃唐舜表示，目前汐止沒有出現積淹水情況，由於早上大雨的關係，基隆河面混濁，但水位並沒有升高，偵水志工也會持續待命，替民眾巡邏服務。