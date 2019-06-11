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預防積淹水情況 汐止、林口偵水志工出動巡查

2019-06-11 15:19聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

上個月豪雨豪雨狂炸北台灣，新北市水利局與民間首創的「偵水志工」，不畏風雨前往易積淹水地區巡查並排除淹水問題，默默為民服務，災情較嚴重的林口地區，有感偵水志工的重要性，也向水利局提出偵水志工的申報，期盼林口偏鄉地區未來也能受惠。

受到梅雨鋒面與西南氣流影響，中央氣象局表示，今日中南部地區會有局部大雨或豪雨，儘管目前新北市雨量不大，但由水利局與民間偵水志工仍到地區易淹水處巡查，預防淹水情況發生。

汐止偵水志工隊長黃唐舜表示，儘管雨勢變小，但汐止今早雨勢較大，隊員紛紛前往汐止易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉、樹枝等清掃乾淨，避免發生短暫強降雨，因垃圾堵塞造成積淹水情況。黃唐舜表示，目前汐止沒有出現積淹水情況，由於早上大雨的關係，基隆河面混濁，但水位並沒有升高，偵水志工也會持續待命，替民眾巡邏服務。

鑒於上個月豪雨侵襲，林口地區也喊出城力偵水志工的需求，林口偵水志工隊長洪淑芬表示，今早林口有大雨的情況，因此隊員也開車出去巡邏查看，確保大排口周遭沒有漂流木等易堵塞排口的雜物，洪淑芬表示，儘管林口還未正式成立偵水志工，但已向水利局提出申報，並將於6月底前接受專業的培訓，相信很快就能投入災害防救任務的行列。

儘管目前新北市雨量不大，但汐止偵水志工仍前往易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉...
儘管目前新北市雨量不大，但汐止偵水志工仍前往易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉、樹枝等清掃乾淨，圖為汐止汐萬路二段23號巷口。記者胡瑞玲／翻攝
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儘管目前新北市雨量不大，但汐止偵水志工仍前往易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉...
儘管目前新北市雨量不大，但汐止偵水志工仍前往易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉、樹枝等清掃乾淨，圖為汐止汐萬路二段23號巷口。記者胡瑞玲／翻攝
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儘管目前新北市雨量不大，但汐止偵水志工仍前往易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉、樹枝等清掃乾淨，圖為汐止汐萬路二段23號巷口。記者胡瑞玲／翻攝
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儘管目前新北市雨量不大，但汐止偵水志工仍前往易淹水地點查看，並把排水口等周遭落葉、樹枝等清掃乾淨，圖為汐止汐萬路二段23號巷口。記者胡瑞玲／翻攝
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淹水林口

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