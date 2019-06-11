柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員王世堅。本報系資料照/記者余承翰攝影 分享 facebook 北市大龍國宅因被判定是海砂屋，2015年拆除重建，預定今年7月竣工，這也是台北市第一例海砂屋拆除重建公辦都更成功的案例。不過台北市議員林國成日前在接受網路節目打臉名嘴《議事有意思》專訪時卻批評「王姓議員」、市議會財建委員會召集人、某陳姓議員在擋這個案子。主持人追問，王姓議員是不是就是王世堅？林國成則是微笑沒有否認。

1985年啟用的大龍國宅，低樓層是大龍市場，5至12樓則為國宅，有96戶住戶，且不乏中低收入戶或高齡長者，不過屢因重建經費及安置補償方式喬不攏，引發爭議。

根據北市府規畫，原住戶需要負擔重建費用，一坪6萬元，不過民眾自己找估價師來計算，一坪卻是4.9萬元，雙方喬不攏，因此有住戶向王世堅陳情，王世堅遂向市場處反應，希望市府先來討論看看。

不料林國卻在網路節目上指，大龍國宅很順利，年底前就會完工，日前市場管理處送進市議會做財產處分流程時，卻遭到王姓、陳姓議員認為要「擋一擋」，但其實他們反對是不對的，因為通過法令程序的財產處分案，是對老百姓有利的，市政府把案子送進市議會，是為了確保市民權利，怎麼可以反對呢。

林國成還說，每個議員是獨立行使職權，自己不予置評，但個人的看法是對老百姓有利的東西怎麼可以反對，議員應該要拍手歡迎才對啊，「自己也很納悶」。

林國成的指控，也讓王世堅相當不滿，今天直接在市議會財建委員會上飆罵自己是和市府溝通，哪裡有擋，難道沒有符合市長的要求就不行嗎？大龍國宅當初也是市府蓋成海砂屋，改建好了要開價，難道民眾農還價嗎？

王世堅更忍不住痛罵林國誠，柯文哲養了一群網軍，現在還有這樣子的議員，「乾脆死一死」算了，長這麼大沒有看過這樣子的議員，議員要有格，靠柯文哲連滾帶爬才能選得上，要捧柯文哲是他家的事，網路上卻隨便亂講，有本事不會指名道姓嗎。

對於王世堅的批評，林國成則是大聲喊冤，強調估價和大龍國宅的財產處分案是兩回事，處分案應該要讓他過，況且自己也沒有指名道姓，主持人要說出名字，和自己無關，自己怎麼可能會說誰去檔案子呢，不清楚王世堅為什麼會有意見。

產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝則都說，沒有去找任何議員，市場處同仁也沒有去講。