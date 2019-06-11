環保局約談「大腸王」再開罰 違規塗鴉26處僅承認3處

2019-06-11 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市「大腸王」街頭塗鴉隨處可見惹民怨，環保局上周清查後發現北市約26處有類似塗鴉，昨日通知張姓行為人到案說明，張僅承認3處並稱其他地點是他人模仿。圖／北市議員鍾沛君研究室提供 分享 facebook 北市議員鍾沛君接獲民眾投訴，指電線桿、變電箱及工地圍籬等隨處可見疑由自稱「大腸王」的塗鴉客噴漆的奇怪的人頭像塗鴉，甚至前梵蒂岡大使館外牆也「中招」，鍾因此要求北市府改善；環保局今天表示，上周清查後發現北市約26處有類似塗鴉，昨日通知張姓行為人到案說明，張僅承認3處並稱其他地點是他人模仿。

「大腸王」為台北燈節主題燈區「塗鴉夢想家的基地」的創作者、策展人之一，今年作品才於燈節展出，如今卻傳出有多處非法塗鴉惹民怨。

環保局今年3月也根據警方去年追查「大腸王」於南港極限運動中心的不當塗鴉，以影像證據對張姓行為人依違反「廢棄物清理法」第27條及第50條規定「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、道路、橋樑或其他土地定著物」開罰6000元，並要求行為人上1小時環境講習課程。

上周環保局也持續清查北市「大腸王」相關的違規街頭塗鴉，已發現有26處，昨天也通知張姓行為人到案說明，並提出各行政區大腸王圖示塗鴉照片供張說明指認，張最後坦承其中3件違規塗鴉，並稱其他案件是他人模仿。