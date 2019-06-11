連蔣公逝世報紙都有！眷村文史館回味雋永老故事

2019-06-11 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市五股區貿商里長蕭明霞（圖）利用閒置空間珍藏眷村文物，打造「眷村文史館」，數量高達上千件，懷舊濃郁的氛圍，就像走入眷村時光隧道。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 穿梭眷村時光走廊！新北市五股區貿商里長蕭明霞藉著居家訪視時，主動爭取各家收藏被棄置的舊物，利用閒置空間珍藏眷村文物，打造「眷村文史館」，數量高達上千件，懷舊濃郁的氛圍，就像走入眷村時光隧道，回味雋永老故事。

貿商活動中心2樓的「眷村文史館」，展示的軍服、旗袍、畫作，展示櫃內的勳章、獎狀、煙器、杯具、軍用醫藥箱等文物，都是來自里內200多位陸軍、海軍、空軍老戰士的慷慨捐贈，蕭明霞細數這些眷村文物是從哪位老戰士或老奶奶的捐贈，就連民國64年報導蔣公逝世的報紙、軍刊也陳列在報架上。

蕭明霞表示，貿商社區是由原貿商、干城、大運、正義、信義、吾莊、泰安等7個眷村組成的軍眷社區，民國38年隨國民政府播遷來台，居民以榮民及眷屬佔多數。來自金門的蕭明霞，丈夫高寧松是將軍，住在貿商里已26年，由於聽到許多軍眷有感傳統眷村風貌已從竹籬笆變成住宅大樓，家鄉味不再，所以才開始集結里內舊照片、舊文物，打造「眷村文史館」，讓里民有一共同回憶的地方。

另外，貿商里辦公處也與社區發展協會合作，每周一、二、三、五辦理老人共餐活動，由志工烹調眷村美味，每周五上午也會安排繪畫課，由專業師資授課，其中，91歲的退休上校劉阿公說，他每天都來「眷村文史館」逛逛，回味當年的點點滴滴。有空也會來上繪畫課，跟同袍話家常，生活一點都不會無聊。

蕭明霞提醒，「眷村文史館」週一至週五上午9點至下午5點開放參觀，周六周日採預約制，可向貿商里公辦處預約，現場多位志工導覽，提供文物的阿公阿嬤也常會幫忙講解，讓描述故事更有真實感。