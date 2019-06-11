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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

北市HPV疫苗僅兩成五 議員建議改到校施打

2019-06-11 12:02聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市衛生局長黃世傑表示，HPV疫苗今年開始由政府採購，但過去陸續都有接獲不良反應...
北市衛生局長黃世傑表示，HPV疫苗今年開始由政府採購，但過去陸續都有接獲不良反應，所以專家建議在醫院施打可以觀察，不過到院施打的涵蓋率確實較差，目前既然副作用較少了，會考慮明年起改到校施打。圖／本報系資料照
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國健署去年底開始全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗，不過相較於新北、苗栗、南投採取到校接種，北市則是採到院接種的方式，遭議員質疑不夠便民，要求北市府衛生局應改為到校接種。

對此，北市衛生局長黃世傑表示，HPV疫苗今年開始由政府採購，但過去陸續都有接獲不良反應，所以專家建議在醫院施打可以觀察，不過到院施打的涵蓋率確實較差，目前既然副作用較少了，會考慮明年起改到校施打。

根據北市衛生局規定，設籍或就學雙北市之國中七年級女生，攜帶同意書、接種紀錄卡及健保卡，即可自行選擇台北市或新北市就近之HPV疫苗合約醫療院所，接受免費HPV疫苗接種服務，目前北市特約醫療院所總計近150家。

衛生局表示，子宮頸癌有三道防線，分別是安全性行為、篩檢、疫苗，但疫苗不是完全，友針對國一女生做過宣導，也尊重家長的意願，目前施打量約2成5，也希望大家多多宣導。

市議員羅智強表示，既然中央政府免費提供疫苗，目標就是提高接種比例，六都以外很多縣市選到校施打，到時候施打率的成績一出來，也許就會有民眾質疑，感覺台北市的青少年防治工作變成二等公民，連外縣市都比不過，建議應改為到校施打。

市議員簡舒培則認為，到校施打雖然比較方便，但日本、台灣都曾發生過不良反應，若在校內施打，是否會讓大家認為是流感疫苗，是一定要打，這部分應該要加強宣傳，強調學生是有選擇權的。

市議員陳怡君建議，校方可以提供回條，列入打疫苗的風險，調查家長是否願意讓小朋友施打，也提醒家長、學生，這不是一勞永逸的方法，也許就可以解決爭議。

衛生局表示，今年會積極作宣導，讓家長知道是為了健康，至於是否改為到校施打，會再召集專家學者開會評估。

流感疫苗

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