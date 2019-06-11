克服身體缺憾 全國首位視障英國國際咖啡師人生很精彩

2019-06-11 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



39歲林佳箴克服身體缺陷，吸收許多職場經驗，是全國首位視障英國國際咖啡師。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 39歲林佳箴克服身體缺陷，吸收許多職場經驗，成為全國首位視障英國國際咖啡師。台南市政府勞工局今年度特辦理「視障咖啡師養成體驗營」，即日起至7月3日止受理報名，邀請視障朋友參加，林佳箴受邀擔任講師。

林佳箴，現職是台北啟明學校餐飲服務專任教師，人生坎坷；她8個月大時不小心從搖椅上摔下來，造成左眼外傷性的白內障，左眼全盲(僅餘光覺)、右眼視力剩不到0.01。18歲後發現視力越來越差，醫生診斷為視神經萎縮，表示視力能撐到40歲就很不錯。

這重大打擊當衝擊著自己，林佳箴決定從五專環工科休學，直接進入職場，探索自己職涯興趣；先後做過許多不同職類的工作，包括餐飲業、飲料店或直銷保健食品等，過程中學習許多職場經驗，也感受到人情冷暖。

2009年她頂下一間咖啡店開始創業，初期艱難，透過不斷的摸索及應用其他感官，如觸覺、聽覺來學習如何沖泡咖啡、打奶泡、拉花等技巧，2015年成為台灣第一位考取英國國際咖啡師證照的視障者。

林佳箴也分享經歷過職場探索過程，累積更多心得，如在餐飲部工作，培養她人際應對的能力；在飲料店時訓練好味覺，而保健食品直銷，幫助她有勇氣走入人群，學習如何行銷商品及自己；能成為咖啡店的店長，也是時機成熟的結果。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局多年來共協助106位以上視障者，透過職業重建在各職場就業，如環境清潔員、學校工友、專案助理人員、學校系辦助理、房務員、螺絲包裝員、包裝作業員、居家就業等，這次首開「視障咖啡師養成體驗營」，開闢另一種職場也可一圓視障者創（就）業夢想。