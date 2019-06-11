全國大南瓜比賽在淡水 邀民眾看南瓜、吃創意料理

2019-06-11 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



淡水區農會推出南瓜相關產品，除了常見的南瓜米粉、南瓜麵線，今年還推出最新產品「南瓜起士紅藜麥蘇打餅乾」。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市農業局輔導淡水區農會，連續第8年舉辦「大南瓜比賽」，除了要帶動新北市休閒農業觀光熱潮，也結合淡海輕軌、滬尾休閒農業區，推出體驗遊程，飯店也推出限定南瓜特色餐，邀請大家吃當季、玩當地，一起享受淡水在地的優質好南瓜。

「大南瓜比賽」將在6月22號（六）、23號（日）在淡水捷運站旁的金色水岸廣場登場，新北市農業局長李玟表示，光淡水地區，種植南瓜的面積20公頃，當地產值約1000萬元。今年還推出新產品「滬尾南瓜起士紅藜麥蘇打餅乾」，在6月12日起會舉辦「神準南瓜王」重量預測活動，留言重量最接近者就可以拿到南瓜起司蘇打餅乾。

新北市淡水區農會理事長王金全表示，農業局輔導種南瓜連年有好成績，去年最大南瓜重達925台斤，只差11台斤就追上亞洲最重南瓜紀錄，有瓜農跟他表示，今年預計會破1000台斤（約60公斤），希望民眾活動兩天能來一睹最大南瓜的風貌。