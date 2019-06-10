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台北畜產傳弊 政風處：確涉背信

2019-06-10 23:02聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

公司委外處理羽毛 得標廠商問題多

台北畜產公司每天交易量高達6萬隻家禽，必須處理多達400公噸家禽羽毛，卻爆出畜產公司前年委外處理，但得標廠商根本就不具化製資格，最後廠商因瀕臨破產而提前終約，居然還可以退還履約保證金，遭市議員痛批並要求政風處函送調查。

台北市政府政風處長沈鳳樑。圖／聯合報系資料照片
台北市政府政風處長沈鳳樑。圖／聯合報系資料照片
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對此，北市府政風處長沈鳳樑直言，畜產公司前總經理楊嘉仁有背信嫌疑，市場處應該監督並追究責任；楊嘉仁表示，羽毛處理量太大，沒有業者願意接，當時要解約並不困難，但根本沒場地可放這些東西，只好再找其他廠商，所幸接手廠商也不收錢，所以沒有損失，2018年底經與法律顧問討論後，雙方合議解約。

台北畜產公司供應大台北地區的禽肉，市議員李慶元日前發現，畜產公司2017年辦理家禽批發市場事業廢棄物清運，承攬廠商出現履約異常，相關單位昨也為此赴議會民政委員會進行專案報告。

政風處等單位調查顯示，畜產公司委外處理家禽羽毛、下腳料和病死禽，不料畜產公司在廠商得標第一天，就發現得標廠商根本不具化製資格，但最後還是得標，畜產公司另找其他廠商處理，而廠商得標後1年半後才取得化製證書。

議員促相關失職人員應移送檢調

此外，畜產公司明知該廠商積欠1千多萬元，竟還退回履約擔保金。市議員林國成痛批，應該將畜產公司失職人員移送檢調。

對此，產發局長林崇傑表示，今年4月得知此事，已下令嚴懲，畜產公司也在今年5月召開董事會提案要求楊嘉仁下台。

不過議員苗博雅、徐立信強調，即使帳面沒損失，但重新找人接手也算損失，要求向該廠商追討違約金，請產發局及市場處對涉有背信相關人員函送調查。

李慶元苗博雅破產

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