內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市內湖區文德路3號前人行道近來有市府外包廠商施作纜線下地工程，在人行道挖出一個約成人肩膀寬的洞，卻只用薄木板遮蓋，被議員李明賢批評是設陷阱。圖／李明賢提供 分享 facebook 北市議員李明賢接獲民眾陳情，內湖區文德路3號前人行道近來有市府外包廠商施作纜線下地工程，在人行道挖出一個約成人肩膀寬的洞，卻只用薄木板遮蓋，近日造成不少民眾、老人不慎踩空；李表示，小工程施工品質又扯又爛，市府其他工程如何讓人相信品質有多好？交通管制工程處則說，今天獲報已立即請廠商改善，若造成民眾受傷，也將要求廠商賠償。

李明賢表示，接近內湖路、文德路口的人行道近日施工開挖，附近的豬肉攤阿姨卻向他陳情，施工單位挖洞後只用薄木板覆蓋，如今已被踩到破損，成為「路障陷阱」，連日來讓許多多老人家踩空甚至跌倒，根本是道路殺手；「難不成，施工單位是日本整人節目看太多，認為「設陷阱」讓民眾掉下去很好玩嗎？」

李明賢說，通常施工若有涵洞，也不該使用薄木板當覆蓋便宜行事、草菅人命，好歹也用質地耐用的板子如厚木板或金屬板附止滑墊等；施工區可以行走的地方就該確保安全，不可通行則要圍堵好。

交工處工務科長謝霖霆則表示，已要求施工廠商改善施工涵洞蓋板，考量施工地點涵洞不大，金屬板鋪設不易，將更新為較好裁切且堅固的厚木板；另也依據契約，廠商「交通維持設施未妥善擺放」可開罰3萬元；若施工疏失造成民眾受傷，也將要求廠商負起賠償責任。