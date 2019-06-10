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議員指北市校犬貓數六都墊底 柯文哲：應改進

2019-06-10 19:06中央社 台北10日電

無黨籍台北市議員楊靜宇今天質詢指出，北市校犬貓數量在六都墊底，認為應積極推動動保教育和具體認養方案；台北市長柯文哲說，應該改進，並指示教育局應多加鼓勵校長們。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢及答覆，楊靜宇質詢指出，台灣動物保護行政監督聯盟5月下旬公布全國高中、國中小動物社團暨校犬貓數量調查報告，資源最豐沛的台北市在六都連續4年墊底。

楊靜宇表示，從這份報告可看到，排名第一的新北市有339所學校，其中有8校設有動保社團、佔2.36%，且全部校犬數比例占12.09%；反觀北市校犬數僅4.29%，質疑台北市教育局推動校犬政策是否遇到困難。

他另外提到，針對全台國小校犬認養比例相對低，這部分不能苛求小學生負責照顧；但全台國、高中平均認養率約佔14%至15%，北市比例相對偏低，應對北市小學加強推動動保教育，另對國、高中部分也要有認養的具體方案。

柯文哲答詢表示，這應該改進，由於大家都抱持多一事不如少一事心態，現場指示教育局應該鼓勵校長們，認為學校認養校犬應該很容易。

教育局長曾燦金說明，已召開相關會議和邀請動保人士提供意見，也會和台北市動保處合作，鼓勵北市小學認養犬貓，另中學以上會積極堆動發展相關社團，像是暑期活動推廣認識犬貓和照顧等內容，後續將會有較大進展和成果。

曾燦金指出，108學年新課綱相當重視生命教育議題，現正進行重新盤點，會和後續課程做結合。

曾燦金表示，由於北市認養毛小孩的相關要求較嚴格，包括要絕育和植入晶片等，但只要學校願意照護、協助醫療和推廣相關教育，力挺生命教育經費無上限，希望作為生命教育資產看待。

認養教育局
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