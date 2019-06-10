遭質疑頻密會財團 柯文哲怒：上廁所也要公開透明？

2019-06-10 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨天至台北市議會備詢。記者余承翰／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今年初遭電視台直擊，密會台新金控董事長吳東亮，甚至還在中途換搭別的車子進出，引發熱議。台北市議員吳世正今在議場質疑，柯文哲初上任時強調一切公開透明，批評財團是刀叉吃人肉，講得很好聽，但實際上卻做得很難看，許多密會大財團的行程根本就不公開。

吳世正質疑，柯文哲今年頻頻和財團企業主會面，但實際上公開行程卻全都找不到，是不是就是怕柯粉、支持者知道自己密會財團。

面對吳世正再三追問到底聊什麼？柯文哲則是不太耐煩的說「我不知道你今天是想問什麼」，隨後說「難道我上廁所也要公開透明嗎」？「我有需要給狗仔這樣子跟嗎」，這是私人行程，他有什麼目的，「我是有和人家談什麼生意嗎」，隨後還摔筆回嗆「下一題啦」。

吳世正則是回擊「第四權你有聽過嗎」，不料柯文哲卻回「我沒有聽過」，隨後還說，自己有很多公開市政行程，但是公開透明也有個程度，他也有自己的朋友，「難道我去上廁所也要公開透明嗎」。

柯文哲還嗆吳世正「你不是檢調」，今天這麼多媒體在這裡，社會自有公評，「所以你到底要問什麼」，你這叫做無限上綱，邏輯不對？

柯文哲表示，你想像力太豐富，大老闆是市民，販夫走卒也是市民，就是去問他們產業界的意見，你這種事是而非，影射的方式，非常不可取。

不過吳世正質疑，那和產業界見面，為什麼不能公開呢，會議中又到底在談些什麼呢？柯文哲則說，自己也沒有什麼不能公開的，只是人家和我見面，是對方想不想公開。

柯文哲強調，每個人有每個人的隱私，台灣政治人物要像他這麼廉潔的幾乎沒有，自己當市長四年半，「我非常清楚」，你今天這樣子是不當的。