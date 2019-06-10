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汐止自行車道左岸要通 往南港明年初完工

2019-06-10 19:52觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

基隆河自行車道在左岸往南港方向，過了南陽大橋就不通，經市議員張錦豪爭取下，預計明...
基隆河自行車道在左岸往南港方向，過了南陽大橋就不通，經市議員張錦豪爭取下，預計明年初要完工。 圖／觀天下有線電視提供
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基隆自行車道每天騎自行車的民眾不少，不過，在汐止段的部分卻問題很多，其中在左岸往南港方向，過了南陽大橋就不通，經市議員張錦豪爭取下，目前市府也在進行串聯工程，預計明年初要完工。

樟樹里長林有財說，一直以來基隆河自行車道，過了南陽橋就此路不通，造成民眾騎到這裡就得轉出去走橋上銜接，真的很不方便，也希望工程趕快做好，可以一路騎到台北市

市議員張錦豪表示，基隆河自行車道左右兩岸存在許多斷點，造成民眾得騎出來馬路再銜接很不方便，其中南陽大橋就是其中之一，以空拍畫面來看，左岸往南港方向過了橋就沒有自行車道，只有邊坡跟雜草，沒有連通，造成很大的困擾，不過，現在同一個地方，串聯工程已經在進行中。

張錦豪指出，一直在爭取基隆河沿岸的自行車道，包括現在正在做的南陽橋往南港方向，目前左岸並沒有銜接起來，那這工程正在施工中，預計明年一月會打通，經費大概八千多萬。

而市府水利局進行的是基隆河自行車道串聯計劃，目前做的一段是左岸南陽大橋到台北市南港，預計明年初要完工。議員張錦豪也希望步道新建工程如期完工，讓民眾騎自行車不用左右兩岸一直切換，提供更完善的自行車道路網。

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