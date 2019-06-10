打造新北智能城市 水保計畫審核查詢系統上線囉！
為落實新北市府簡政便民的理念，新北市農業局今推出「水土保持計畫審查線上查詢系統」方便民眾網路查詢，隨時了解水土保持計畫審查進度，並透過資訊e化方式，讓水土保持審查資訊能公開透明化，實現新北市長侯友宜打造新北市「智能城市」的理念。
為了讓申請人隨時能掌握水土保持計畫審查進度，農業局推出「水土保持計畫審查線上查詢系統」供民眾查詢水保審查進度，在申請案件送到公會外審的同時，農業局會以簡訊通知申請人的「受理案號」，民眾在查詢網頁只要輸入「受理案號」後，就能線上查詢審查公會、審查日期、技師補正日期、公會審定日期及最後核定日期等相關資訊。
農業局長李玟表示，為了提高水土保持審查效率，除了要求審查公會執行「一次告知、二次審查」的審查原則，讓水保計畫在100天內核定外，也陸續推出與水土保持有關之線上查詢系統。
李玟表示，除了今天所推出的「水土保持計畫審查線上查詢系統」（http://www.ntpcswc1.ntpc.gov.tw）外，還推出今年5月已上線啟用的「山坡地線上查詢系統」（https://udn.com/news/story/7323/3810303），讓民眾能夠自行查詢，申請基地是否位於山坡地範圍，以及是否位於特定水土保持區，除了把關水土保持的安全外，農業局也將持續推動水土保持便民措施。
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