影／烏來福山追幸福 文面代表已婚

2019-06-10 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北觀光旅遊局推出「幸福德拉楠」特色旅程，今開記者會邀請民眾參加烏來福山部落小旅行，體驗道地的泰雅族文化，而德拉楠人文薈萃，更是泰雅族帥哥、美女聚集地方，記者會主持人說，歡迎民眾前來追幸福，但記得部落內文面的都「已婚」。

觀旅局長張其強說，新北從2012年起在烏來福山部落推出小旅行，今年從旅程設計、規劃，導覽志工、小巴士司機都是泰雅族的鄉親，透過小旅行讓更多人了解烏來，也讓在地獲得發展機會，是貨真價實的原民小旅行。

觀旅局指出，今年有2大主題路線「泰雅溪遊森活趣」、「泰雅農獵森活趣」，深入屯鹿、卡拉模基、李茂岸、大羅蘭聚落，明日上午8點開放6到8月網路報名，7月5日上午8點才開放9到10月網路報名，每人活動優惠價為999元。

觀旅局表示，活動開放1千3百個名額，泰雅溪遊森活趣6月26日起至8月底每周三到六出團、9到10月則是每周四到六出團；泰雅農獵森活趣為暑假限定團，僅7、8月每周二出團，2大路線每團為18個名額。

新北原住民議員馬見指出，福山分有4個聚落，其中「李茂岸」在泰雅族語就是眾人聚集之地，早期是宜蘭南澳、桃園復興鄉社交重要聚集地，歡迎觀光客來到福山，感受山水生命力，也感受泰雅族開朗的生性。