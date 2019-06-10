北巿公布「天下第一攤」 手作便當金賞三強鼎立

2019-06-10 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北傳統市場節每年舉辦「天下第一攤」美食評鑑，今年首次以「手作便當」為主題，歷經人氣票選、評審團評選及專家現地評選等3階段評比後，「手作便當」金賞獎今天確定由士東市場「曉平家常小吃」的「客家菜豆滷黑豬肉」、木新市場「巧味豬腳」的「豬腳招牌便當」及安東市場「馬師原創料理」的「來自火星的便當」三家獲得。

「手作便當」10家攤商作品競爭激烈，4月人氣票選先由「來自火星的便當」奪下，5月評審團評選則由「客家菜豆滷黑豬肉」取得，一路評選也表現不凡且被評審點名的遺珠之憾「豬腳招牌便當」總算於本月出線，獲得僅3個名額的金賞獎。

「巧味豬腳」老闆李技壕表示，能在最後榮獲金賞獎，感到很驚喜與高興，因為對手作品充滿創意與特色，都很強；這次以豬腳為主題的「招牌便當」，使用獨家陳年醬油燉煮，花15小時才能讓豬腳入味，同時除去油膩感。

李技壕說，「招牌便當」的豬腳使用豬後腿關節，也能吃腱子肉、腳筋、豬腳、蹄膀等部位，膠質、瘦肉等口感並重，能一次滿足饕客的胃。