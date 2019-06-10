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雲林家扶兒學測考出好成績 家扶贈御守、文昌筆祝賀

2019-06-10 13:28聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林家扶中心家扶5位孩子，在今年學測個人申請入學獲得優異成績，屢傳捷報孩子們都錄取理想學校，家扶中心今天特別贈送象徵祝福的御守、還有學業順利的文昌筆，來勉勵家扶學子。

雲林家扶主任廖志文、家扶督導毆厚成表示，蔡依珊透過繁星錄取中國醫藥大學藥學系，余品詮透過個人申請入學錄取台北大學電機系、張浚鈺錄取中山大學化學系、李志翔錄取國防大學理工學院、許乃懿則考上清大資工系，家扶學子不落人後，也都精進自我認真向學。

蔡依珊的父母從小離異，由父親單獨扶養她與弟弟，依珊為不讓自己成為家裡負擔，在校成績一直保持第一名，她說，期待未來能當上藥劑師改善家庭經濟困境，更期待有天能翻轉自己的未來，因此選讀中國醫藥大學。

李志翔的父親忙碌賺錢養家，因此他從小由70歲的阿嬤拉拔長大，志翔從小也相當乖巧懂事，除幫忙家務長大一點也開始阿嬤照顧生活，為體恤阿嬤擔心他的未來，他選讀國防大學來減輕家中負擔，保障未來就業，也不讓阿嬤繼續操心。

還有錄取中山大學化學系的張浚鈺，也從小被阿公阿嬤扶養長大，但祖父去年發生車禍後體況愈下，年邁的祖母也得靠助行器走路，他不負祖父母期待，考上國立大學；余品詮錄取北大學電機系，求學過程也一直維持優異表現，他也在學期間打工賺零用錢，未來也期望回饋社會。

許乃懿甄試錄取清大資工系，他在高中就讀數理資優班，感念母親辛勞照顧，讓他開始思考怎樣是對人有幫助、對社會有所貢獻，因此對材料科學相當有興趣的他，期盼未來所學與興趣結合，讓這個社會變得更好更進步。

家扶孩子許乃懿、余品詮、蔡依珊、張浚鈺與李志翔（右一起）都考取到理想學校。記者李...
家扶孩子許乃懿、余品詮、蔡依珊、張浚鈺與李志翔（右一起）都考取到理想學校。記者李京昇／攝影
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雲林家扶中心今天特別贈送象徵祝福的「御守」、學業順利的「文昌筆」來勉勵孩子們。記...
雲林家扶中心今天特別贈送象徵祝福的「御守」、學業順利的「文昌筆」來勉勵孩子們。記者李京昇／攝影
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