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車主注意！不怕大雨淹愛車 新北簡訊服務提前通知移車

2019-06-10 13:24聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近，易有短暫時強降雨，新北市高灘地工程管理處提醒，若將車輛停放於新北河濱公園停車場的民眾，記得登記「堤外停車場防汛簡訊服務」（http://www.hrcm.ntpc.gov.tw/Home/ParkingSMS?fbclid=IwAR3yx1cFStpFRHkhfEuP_e_koCjWBgiqzdg45ZrMcrBRMvfHnf-Ls-Pf1dQ），才能在水門關閉前即時移車。

高管處表示，為避免因颱風豪雨導致民眾停放在高灘地園區停車場內愛車移車不及，高管處增設堤外停車場防汛簡訊服務」，讓民眾能隨時上網登錄愛車資訊，當園區水門關閉前，將以簡訊方式通知民眾儘速移車。

高管處表示，堤外停車場防汛簡訊服務為免費服務性質，民眾不需要額外付費，因此，請放心填寫停車資訊，但登錄後本年度內有效，明年度民眾需重新登錄，但這項簡訊通知由於是屬於免費服務，民眾不得因故而未接獲通知時，導致遭受颱風、豪雨等災害損失提出賠償要求。

此外，登錄堤外停車場防汛簡訊服務的資料，僅提供高管處於防汛期間緊急連絡車輛使用者，以及發佈各項防汛訊息和公告等，將會保護個人隱私權問題，避免資料外洩以維護民眾權益。

新北市高灘地工程管理處提醒，若將車輛停放於新北河濱公園停車場的民眾，記得登記「堤...
新北市高灘地工程管理處提醒，若將車輛停放於新北河濱公園停車場的民眾，記得登記「堤外停車場防汛簡訊服務」，才能在水門關閉前即時移車。圖／截自「我是板橋人」臉書
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