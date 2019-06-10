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新北筍王爭霸戰 預測冠軍還能拿限量好禮

2019-06-10 11:30聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

每年的6到9月是綠竹筍盛產的時節，為了讓筍農有互相交流的平台，新北市政府已連續7年「新北筍王爭霸戰」，今年更擴大舉辦，將有80位各方高手於6月14日共同角逐，並邀請民眾預測今年的筍王在哪一區，猜對的民眾有機會獲得限量好禮。

新北市農業局長李玟表示，新北綠竹筍種植面積為全國最大，約2,328公頃，產量高達1萬2,757公噸，這幾年在各界的努力下，品質及價格都能維持穩定，每年產值將近17億元，是新北市非常重要的農產品。

新北市綠竹筍主要產區為五股、八里及三峽，另外還包括新店、深坑、林口、泰山、平溪，每個產區因特殊的天然地理環境，各自發展出獨具地方特色的綠竹筍。

農業局表示，為了讓各產區筍農能有交流的平台，藉著互相切磋提升綠竹筍的品質，市府自2013年起已連續7年舉辦「新北筍王爭霸戰，今年更擴大舉辦，一共有14個區，包含五股、八里、三峽、新店、深坑、林口、泰山、平溪、鶯歌、樹林、石碇、淡水、土城，瑞芳，共80名各方高手共同角逐。

要成為筍王必須「內外兼備」，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」，底部要矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」，另外，內在使用硬度計及糖度計，測量柔嫩度及甜度。

新店地區的農友已連續3年蟬聯寶座，今年比賽除了擴大規模讓80位高手角逐冠軍外，農業局也邀請民眾一起來預測今年的新北筍王，只要到「新北綠色生活館」臉書粉絲團按讚，並在PO文下標註一位好友及預測筍王在哪一產區，猜中者就有機會獲得限量的新北筍王綠竹筍禮盒等好禮，詳情請看「新北綠色生活館」臉書。

為了讓筍農有互相交流的平台，新北市政府已連續7年「新北筍王爭霸戰」，今年更擴大舉...
為了讓筍農有互相交流的平台，新北市政府已連續7年「新北筍王爭霸戰」，今年更擴大舉辦，將有80位各方高手於6月14日共同角逐。圖／新北市農業局提供
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評審使用硬度計及糖度計，測量綠竹筍的柔嫩度和甜度。圖／新北市農業局提供
評審使用硬度計及糖度計，測量綠竹筍的柔嫩度和甜度。圖／新北市農業局提供
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為了讓筍農有互相交流的平台，新北市政府已連續7年「新北筍王爭霸戰」，今年更擴大舉...
為了讓筍農有互相交流的平台，新北市政府已連續7年「新北筍王爭霸戰」，今年更擴大舉辦，將有80位各方高手於6月14日共同角逐。圖／新北市農業局提供
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