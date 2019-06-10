親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨公布總統初選名單！5人確定參與 7月16日宣布民調

是謊言還是真相？美劇揭車諾比核災 俄扯出諜戰陰謀…

菩提樹四季變裝 北市仁愛路現正是青翠綠廊

2019-06-10 09:11聯合報 記者張世杰╱即時報導

菩提樹是國內見的行道樹，由於氣候關係經常落葉，新長出的幼葉顏色變化多端，從淡淡紫紅轉為黃綠色，再變成青翠綠，一年四季猶如上演一場場變裝秀，台北市區復興南路至光復南路段的仁愛路，沿途種植成排的菩提樹，現在正值青翠時節，民眾行經時不妨駐足，欣賞市區難得的綠廊消暑氣。

菩提樹屬於常綠大喬木，終年不會凋零，但在台灣因氣候關係，經常有落葉現象，落葉後新長出的葉子，各階段成長有不同顏色變化，上演一齣又一齣令人驚豔的變裝秀。

台北市工務局表示，菩提樹的老葉掉落後，新的幼葉會迅速萌出，起初是充滿新生命力的紅褐色，之後蛻變為清新的黃綠色，再慢慢轉為青翠的蒼綠，每年夏季7至8月時，枝幹上會冒出隱花果，但北部氣候關係，隱花果往往等不到成熟就紛紛掉落。

在車水馬龍的台北市仁愛路，從復興南路至光復南路段，也種植成排的菩提樹，台北市工務局指出，目前正值青翠的美麗階段，民眾路過時不妨停留一下，聽聽微風輕拂樹葉的聲音，讓人暑氣全消。

菩提樹原產於印度，具有生長快速、樹冠寬闊等特性，加上樹型優美，被視為良好的綠蔭樹種，在台灣相當常見，經常種植於公園、庭園、人行道。

台北市工務局補充，菩提樹的高度最高可達20公尺以上，樹幹粗壯、挺直，樹冠為波狀圓形，枝條會水平伸展或懸垂，跟其他樹種相比更顯優雅，儘管豔陽高照，在樹冠寬闊的菩提樹蔭下，民眾可以感受陣陣涼風拂來。

台北市仁愛路種植成排的菩提樹，是都會區少見的一串綠廊，讓人忘卻煩憂，暑氣全消。圖...
台北市仁愛路種植成排的菩提樹，是都會區少見的一串綠廊，讓人忘卻煩憂，暑氣全消。圖／台北市工務局提供
分享
菩提樹屬於常綠大喬木，終年不凋，但在台灣由於氣候關係，常有落葉，新葉生長過程中不...
菩提樹屬於常綠大喬木，終年不凋，但在台灣由於氣候關係，常有落葉，新葉生長過程中不斷變色，宛如變裝秀。圖／台北市工務局提供
分享

☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

柯文哲允諾 文基會擬設眷村文化部門

2019-06-10 00:15

台北開齋節 穆斯林上萬人同樂

2019-06-10 00:09

致理科大畢典 侯友宜喊話留才

2019-06-09 23:48

北市仁愛路菩提樹變裝秀 正美麗

2019-06-09 23:40

申請獎金管道不同 6萬變1千

2019-06-09 23:36

體育績優獎學金 雙北相差懸殊

2019-06-09 23:29

北市修法 未來違建補照限一次

2019-06-09 23:23

北市文山區一壽橋設牽引道 單車跨溪優遊

2019-06-09 23:20

影／侯友宜一句話 引爆北基小卷爭霸戰

2019-06-09 22:29

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52

端午愛心辦桌115桌 關懷低收入戶及獨居長者

2019-06-09 13:21

板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

韓國瑜拋國道六號延伸花蓮 林明溱：不可行

2019-06-09 12:18

影／20分鐘完嗑7公斤米苔目 26歲大胃王嚇壞遊客

2019-06-09 21:50

端午連假不停工 國道四號豐潭段3號隧道年底貫通

2019-06-09 16:05

影／侯友宜一句話 引爆北基小卷爭霸戰

2019-06-09 22:29

板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17

局長不防疫去花蓮幫韓國瑜場勘？ 民政局：疫情監控中

2019-06-09 11:30

潮州祭生育補助 屏縣29鄉鎮市發錢鼓勵生孩子

2019-06-09 18:04

基隆暖暖東勢街「身分」不明 路不平4年終於有解

2019-06-09 20:26

雲林縣府徵選男女旅遊大使 第一名各獎15萬元

2019-06-09 11:57

桃園龍舟賽九龍里奪神農旗 大溪高中封龍王 消防未連霸

2019-06-09 20:04

台中「公路醫生」熨平路面 微創手術減少人孔蓋落差

2019-06-09 14:16

一貫道發一崇德桃園道場成立 蔡英文：正能量改變台灣

2019-06-09 22:07

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52

配合台東太平溪路堤共構工程 6座高壓電塔6月底前拆除

2019-06-09 15:25

今天印尼開齋節 台東印尼新住民與移工開心吃家鄉菜

2019-06-09 11:55

就差一小步！距岸1公里強浪打翻 龍舟橫渡到蘭嶼失敗

2019-06-09 15:44

善化40多年老醫院一關3年 現在變服飾連鎖門市

2019-06-09 10:56

虎尾科技大學6畢業生 創作「我們 Us」細數4年回憶

2019-06-09 11:46

影／用優酪乳養蝦？他的克菲爾白蝦比別人大1倍

2019-06-10 09:12

「搖滾台中」親子不宜引論戰 樂迷：反對被馴化

2019-06-09 12:24

藍高市立委一選區13日起民調 侯亞寧、王齡嬌爭取出線

2019-06-09 12:39

韓國瑜率市府首長挑戰龍舟賽沒吊車尾 韓：志在參與

2019-06-09 21:25

台中購物節 美術園道等各大商圈有好康

2019-06-09 11:31

全桃動漫學生Cosplay大集結 鄭文燦扮睡美人參戰

2019-06-09 19:13

端午愛心辦桌115桌 關懷低收入戶及獨居長者

2019-06-09 13:21

來採荔枝 中市太平農會推出體驗活動

2019-06-09 11:51

「浮士德遊戲2」集集有台中 綠川、柳川都入戲

2019-06-09 13:17

北市修法 未來違建補照限一次

2019-06-09 23:23

韓國瑜領軍 首長隊龍舟賽第三

2019-06-09 23:47

台北開齋節 穆斯林上萬人同樂

2019-06-10 00:09

日治宜蘭首任廳長後代捐掛鐘 促進台日交流

2019-06-09 18:07

共同行銷小卷 新北、基隆不爭霸

2019-06-09 23:55

國1頭份交流道口 兩處增車道 塞車獲紓解

2019-06-09 23:30

4大魔王關卡 機車考照半數未過

2019-06-09 23:56

把握投資熱潮 台南市府拚經濟加速落實

2019-06-09 11:57

菩提樹四季變裝 北市仁愛路現正是青翠綠廊

2019-06-10 09:11

「原來這麼難受」台南1812學生一起餓12小時

2019-06-09 12:07

拚路平 台中將引進公路醫生

2019-06-09 22:31

恆春半島屏199縣道屢傳飆速 警方上月取締17件

2019-06-09 17:39

南投山坡地回饋金 取消徵收

2019-06-09 22:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top