菩提樹四季變裝 北市仁愛路現正是青翠綠廊

2019-06-10 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



菩提樹是國內見的行道樹，由於氣候關係經常落葉，新長出的幼葉顏色變化多端，從淡淡紫紅轉為黃綠色，再變成青翠綠，一年四季猶如上演一場場變裝秀，台北市區復興南路至光復南路段的仁愛路，沿途種植成排的菩提樹，現在正值青翠時節，民眾行經時不妨駐足，欣賞市區難得的綠廊消暑氣。

菩提樹屬於常綠大喬木，終年不會凋零，但在台灣因氣候關係，經常有落葉現象，落葉後新長出的葉子，各階段成長有不同顏色變化，上演一齣又一齣令人驚豔的變裝秀。

台北市工務局表示，菩提樹的老葉掉落後，新的幼葉會迅速萌出，起初是充滿新生命力的紅褐色，之後蛻變為清新的黃綠色，再慢慢轉為青翠的蒼綠，每年夏季7至8月時，枝幹上會冒出隱花果，但北部氣候關係，隱花果往往等不到成熟就紛紛掉落。

在車水馬龍的台北市仁愛路，從復興南路至光復南路段，也種植成排的菩提樹，台北市工務局指出，目前正值青翠的美麗階段，民眾路過時不妨停留一下，聽聽微風輕拂樹葉的聲音，讓人暑氣全消。

菩提樹原產於印度，具有生長快速、樹冠寬闊等特性，加上樹型優美，被視為良好的綠蔭樹種，在台灣相當常見，經常種植於公園、庭園、人行道。